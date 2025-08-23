Cultura

Kathryn Bigelow elige un thriller político sobre amenaza nuclear para su esperado regreso a la dirección

La directora ganadora del Oscar vuelve a la acción con “A House of Dynamite” una película que explora el miedo y desarrolla una máxima tensión narrativa, su sello de fábrica

Guardar
Kathryn Bigelow regresa al cine
Kathryn Bigelow regresa al cine con "A House of Dynamite", un thriller sobre la amenaza nuclear en Estados Unidos

El regreso de Kathryn Bigelow al cine ha generado una expectación inusual en la industria, especialmente tras la filtración de que su nueva película aborda la amenaza de una bomba nuclear en suelo estadounidense. La directora, reconocida por su Oscar a la mejor dirección, ha elegido un thriller político como su vehículo de retorno, titulado A House of Dynamite.

La trama se centra en la inminencia de un ataque nuclear y en la respuesta de las autoridades ante una crisis de tal magnitud. El guion, escrito por Mark Boal (colaborador habitual de Bigelow) explora los dilemas éticos y políticos que surgen cuando la seguridad nacional de Estados Unidos se ve amenazada. La película, que cuenta con un presupuesto de 80 millones de dólares, se rodó en diversas localizaciones de Washington D.C. y Los Ángeles.

El elenco principal está encabezado por Jessica Chastain, quien interpreta a una alta funcionaria del gobierno encargada de coordinar la respuesta ante la amenaza. Junto a ella, Mahershala Ali y John David Washington completan el reparto, aportando matices a una historia que, según la propia Bigelow, busca “reflejar la ansiedad contemporánea ante la posibilidad de un desastre nuclear”. La directora ha declarado: “Quería capturar la tensión real que se vive en los pasillos del poder cuando el tiempo apremia y las consecuencias son incalculables”.

La película explora los dilemas
La película explora los dilemas éticos y políticos ante una crisis de seguridad nacional

El rodaje de A House... se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad, tanto por la naturaleza sensible del argumento como por la magnitud de las escenas de acción. El equipo técnico recurrió a asesores del gobierno y expertos en defensa para garantizar la verosimilitud de los procedimientos mostrados en pantalla. “La autenticidad era fundamental para nosotros”, explicó el guionista en una entrevista. “No se trata solo de crear suspenso, sino de mostrar cómo se toman decisiones bajo presión extrema”.

El estreno de la película está previsto para el festival de Venecia y luego estará disponible en Netflix a partir del 24 de octubre. El tráiler, lanzado recientemente, ha acumulado más de 10 millones de visualizaciones en sus primeras 48 horas, lo que evidencia el interés del público por el regreso de Kathryn Bigelow y por una narrativa que combina acción, política y reflexión sobre los riesgos globales.

[Fotos: prensa Netflix]

Temas Relacionados

Kathryn BigelowCineBomba nuclearÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Guillermo del Toro, Lucrecia Martel y Bud Bunny encabezan la ola latina en el Festival de Venecia

El director mexicano presentará “Frankenstein”, la cineasta argentina estrenará el documental “Nuestra tierra” y la estrella puertorriqueña participará de la opera prima de su director de videos, Stillz

Guillermo del Toro, Lucrecia Martel

Colin Farrell protagoniza la nueva película de Edward Berger sobre el juego compulsivo

El actor irlandés lidera el elenco de “Ballad of a Small Player, una historia de riesgo y redención ambientada en Macao, dirigida por el cineasta alemán ganador del Oscar

Colin Farrell protagoniza la nueva

El Silencio regresa con su formación original para la obra de Romina Paula inspirada en Fassbinder

El grupo teatral formado por Esteban Bigliardi, Pilar Gamboa, Esteban Lamothe y Susana Pampín, se reunirá en dos de las cuatro funciones de “Sombras, por supuesto” que se presentarán en Arthaus

El Silencio regresa con su

La vigencia de “La comunidad” a 25 años de su estreno: el espejo incómodo de una sociedad

La película de Álex de la Iglesia se estrena en versión restaurada y mantiene su capacidad de provocación. “Pensar que el infierno son los otros, se mantiene”, afirma el director español

La vigencia de “La comunidad”

Los 10 libros más esperados del otoño literario en Estados Unidos, de Stephen King a Kamala Harris

La nueva temporada editorial incluye las memorias de Priscilla Presley, una novela de Thomas Pynchon a los 88 años y el pensamiento del excéntrico senador demócrata John Fetterman

Los 10 libros más esperados
ÚLTIMAS NOTICIAS
La paradoja del cobre: copa

La paradoja del cobre: copa los más grandes proyectos del RIGI en medio de un colapso del precio internacional

Una ONG aseguró que el Gobierno recortó hasta el 80% de fondos en áreas de política ambiental

Mar del Plata: encontraron muertos a dos hermanos de 72 y 74 años en su propia casa

Horacio Marín anunció que YPF acelerará el desarrollo de las áreas adquiridas a Total en Vaca Muerta

Nacho Torres inauguró una obra en Comodoro Rivadavia junto a Victoria Villarruel: “No hay corrupción aceptable, toda tiene consecuencias”

INFOBAE AMÉRICA
Protestas en varias ciudades del

Protestas en varias ciudades del Reino Unido por el alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles

Los servicios postales europeos suspendieron el envío de paquetes a EEUU por los aranceles de importación

Guillermo del Toro, Lucrecia Martel y Bud Bunny encabezan la ola latina en el Festival de Venecia

El jefe del Comando Sur de EEUU destacó en Paraguay la alianza bilateral para defender la democracia

Cómo es la víbora arcoíris, el reptil iridiscente que intriga a científicos

TELESHOW
La reflexión de Sabrina Rojas

La reflexión de Sabrina Rojas luego de los dichos de Flor Vigna contra Luciano Castro

Erika De Sautu Riestra de En el barro confirmó que su personaje está inspirado en Giselle Rímolo: “Fue el disparador”

La tajante reacción de Melody Luz ante la pregunta de una seguidora: “¿No era que tu marido es millo?"

Los saludos a Cris Morena en uno de sus cumpleaños más dolorosos: “Guerrera de la luz”

La tarde de playa de la China Suárez sin Mauro Icardi: poco maquillaje, sol a pleno y relax a orillas del mar