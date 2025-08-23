Kathryn Bigelow elige un thriller político sobre amenaza nuclear para su esperado regreso a la dirección

Kathryn Bigelow regresa al cine con "A House of Dynamite", un thriller sobre la amenaza nuclear en Estados Unidos

El regreso de Kathryn Bigelow al cine ha generado una expectación inusual en la industria, especialmente tras la filtración de que su nueva película aborda la amenaza de una bomba nuclear en suelo estadounidense. La directora, reconocida por su Oscar a la mejor dirección, ha elegido un thriller político como su vehículo de retorno, titulado A House of Dynamite.

La trama se centra en la inminencia de un ataque nuclear y en la respuesta de las autoridades ante una crisis de tal magnitud. El guion, escrito por Mark Boal (colaborador habitual de Bigelow) explora los dilemas éticos y políticos que surgen cuando la seguridad nacional de Estados Unidos se ve amenazada. La película, que cuenta con un presupuesto de 80 millones de dólares, se rodó en diversas localizaciones de Washington D.C. y Los Ángeles.

El elenco principal está encabezado por Jessica Chastain, quien interpreta a una alta funcionaria del gobierno encargada de coordinar la respuesta ante la amenaza. Junto a ella, Mahershala Ali y John David Washington completan el reparto, aportando matices a una historia que, según la propia Bigelow, busca “reflejar la ansiedad contemporánea ante la posibilidad de un desastre nuclear”. La directora ha declarado: “Quería capturar la tensión real que se vive en los pasillos del poder cuando el tiempo apremia y las consecuencias son incalculables”.

La película explora los dilemas éticos y políticos ante una crisis de seguridad nacional

El rodaje de A House... se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad, tanto por la naturaleza sensible del argumento como por la magnitud de las escenas de acción. El equipo técnico recurrió a asesores del gobierno y expertos en defensa para garantizar la verosimilitud de los procedimientos mostrados en pantalla. “La autenticidad era fundamental para nosotros”, explicó el guionista en una entrevista. “No se trata solo de crear suspenso, sino de mostrar cómo se toman decisiones bajo presión extrema”.

El estreno de la película está previsto para el festival de Venecia y luego estará disponible en Netflix a partir del 24 de octubre. El tráiler, lanzado recientemente, ha acumulado más de 10 millones de visualizaciones en sus primeras 48 horas, lo que evidencia el interés del público por el regreso de Kathryn Bigelow y por una narrativa que combina acción, política y reflexión sobre los riesgos globales.

[Fotos: prensa Netflix]