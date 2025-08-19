Cultura

La Pequeña Orquesta presenta un concierto que explora la relación entre salud, pedagogía y repertorio sinfónico

El sábado 23 en el Teatro El Globo, músicos de destacadas instituciones llevarán a cabo una experiencia colectiva que desafía los límites tradicionales de la práctica orquestal

Guardar
La Pequeña Orquesta presenta 'Conexión
La Pequeña Orquesta presenta 'Conexión Sinfónica' el sábado 23 de agosto en el Teatro Del Globo

La Pequeña Orquesta presenta el espectáculo musical Conexión Sinfónica el sábado 23 de agosto en el Teatro del Globo. El evento, dirigido artísticamente por Pablo Quinteros y coordinado por Carolina Barri, representa la consolidación de un proyecto que, tras un año de actividad, ha logrado articular la Técnica Alexander con la práctica orquestal profesional, generando un espacio de experimentación y aprendizaje colectivo.

Carolina Barri explica las particularidad del proyecto: “La Técnica Alexander es un modo de reeducación psicofísica que trabaja sobre nuestros hábitos. Consiste en observar la manera en que hacemos las cosas para encontrar la forma de hacerlas cuidándonos. Aquí no es tan conocida, pero en los principales conservatorios del mundo está incluida en la currícula”. Esta observación revela el núcleo de una propuesta que busca transformar la relación entre los músicos y su propio cuerpo, integrando una metodología reconocida internacionalmente pero aún incipiente en el país.

La Pequeña Orquesta presenta 'Conexión
La Pequeña Orquesta presenta 'Conexión Sinfónica', integrando la Técnica Alexander en la práctica orquestal

El modelo de La Pequeña Orquesta se inspira en la “Pequeña Escuela” fundada por F. M. Alexander, creador de la técnica homónima. Esta escuela integró la pedagogía de la Técnica Alexander a la educación formal, y su adaptación al ámbito de la música académica en Buenos Aires ha tenido una recepción positiva, lo que motivó la formalización del proyecto. La propuesta busca acercar a la comunidad herramientas que contribuyen a la salud y el bienestar, expandiendo la conciencia y las posibilidades de manifestación del estado de presencia a través de la música.

El elenco de La Pequeña Orquesta está conformado por músicos profesionales provenientes de las principales orquestas de Buenos Aires, como la del Teatro Colón, la Filarmónica y otras agrupaciones de la capital y la provincia, así como docentes de instituciones como el Conservatorio Astor Piazzolla y el Conservatorio Manuel de Falla. Esta diversidad de trayectorias enriquece el proyecto, ya que muchos de los integrantes no habían tenido contacto previo con la Técnica Alexander y encuentran en este espacio la oportunidad de explorarla e integrarla a su desarrollo profesional.

El programa del concierto incluye la Obertura “Die Fledermaus” (“El murciélago”) de R. Strauss, los Lieder “Eines Fahrenden Gesellen” (“Canciones del Caminante”) de G. Mahler y la Sinfonía en Do menor, Op. 67 (“Quinta Sinfonía”) de L. V. Beethoven. Como solista invitado participará Alejandro Spies (barítono), sumando su experiencia a una propuesta que se distingue por su carácter interactivo y su apertura al público.

El enfoque colectivo y pedagógico
El enfoque colectivo y pedagógico de La Pequeña Orquesta impulsa la difusión de la Técnica Alexander en el ámbito académico

La integración de la Técnica Alexander en la formación de los músicos responde a una necesidad creciente de abordar la salud y el bienestar en la práctica profesional. Según Carolina Barri, “si bien se aplica desde hace muchos años y hay gente que la conoció afuera, aquí es novedosa y son muchos los músicos que comienzan a aplicar una técnica que desconocían. Nosotros abrimos un espacio para que haya un acercamiento grupal y, al mismo tiempo, convocamos profesores de la técnica para que los músicos dentro de ese espacio grupal puedan tener una pequeña clase individual como ocurre en la Escuela de Alexander que es el espacio donde nos formamos Pablo y yo”.

El proyecto se distingue por su carácter colectivo y su vocación pedagógica. Los músicos, además de desempeñarse como intérpretes, actúan como docentes y promotores de los valores asociados a la Técnica Alexander, contribuyendo a su difusión en el ámbito académico y profesional.

Temas Relacionados

Técnica AlexanderLa Pequeña OrquestaMúsica clásica

Últimas Noticias

“El fin del mundo tal como lo conocemos”: 34 cuentos amplían el universo de Stephen King

El autor aprobó personalmente la colección editada por Christopher Golden y Brian Keene, que reúne relatos de diversos escritores y profundiza en el universo postapocalíptico creado en “The Stand” (Apocalipsis), la icónica novela de 1978

“El fin del mundo tal

“Downton Abbey” se despide con una muestra y subasta de objetos icónicos de sus cinco temporada

Se exhiben y subastan piezas emblemáticas de la serie en Londres, mientras la franquicia se prepara para su última entrega y dona lo recaudado a una organización benéfica infantil

“Downton Abbey” se despide con

“Más que pistolas, cuchillos y cruces”: la historia detrás del viaje de Andy Warhol a Madrid en los años 80

El nuevo documental de Sebastián Galán, que se estrena en el Festival de Cine Español de Londres, revela aspectos poco conocidos de la vida del gran artista pop

“Más que pistolas, cuchillos y

Quentin Tarantino dijo cuál es su obra maestra y reveló quién dirigirá su secuela

El gran director estadounidense sorprendió a fans y críticos con un nuevo proyecto. La película se titulará “Las aventuras de Cliff Booth” y será producida para Netflix

Quentin Tarantino dijo cuál es

El emocionante regreso de Daniel Barenboim en el Festival de Salzburgo conmueve al mundo de la música clásica

Tras superar una dura enfermedad, el legendario director argentino-israelí volvió a brillar junto a su West-Eastern Divan Orchestra acompañados por el notable concertista chino Lang Lang

El emocionante regreso de Daniel
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno impulsa cambios en

El Gobierno impulsa cambios en Defensa del Consumidor

“Tronco” defendió su candidatura tras las críticas de Myriam Bregman: “Jamás prendí fuego un contenedor, tampoco di vuelta un auto ni escupí a un legislador”

El fiscal Stornelli destacó la pericia que confirmó la autenticidad de los cuadernos de la corrupción

La ciencia detrás del chocolate: lograron replicar su sabor premium en el laboratorio

Mercados: caen las acciones y suben los bonos mientras las tasas se asientan en la zona del 40%

INFOBAE AMÉRICA
La nueva revolución química promete

La nueva revolución química promete transformar la lucha global contra el cambio climático

“El fin del mundo tal como lo conocemos”: 34 cuentos amplían el universo de Stephen King

El 74% de los trabajadores ya usa inteligencia artificial en su trabajo, pero solo un tercio recibe capacitación

Exministro correísta fue llamado a audiencia como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio

Movimiento campesino en Ecuador denunció atentado contra el exlíder indígena Leonidas Iza

TELESHOW
La palabra de Andrés Gil

La palabra de Andrés Gil por los rumores de supuesto romance con Gimena Accardi: “Es absolutamente falso”

Laurita Fernández reveló los temores que atravesó al congelar óvulos para ser madre: “Sentía que debía esconderme”

La llamativa respuesta de Oriana Sabatini cuando le preguntaron por la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tamara Báez contó las razones por las que se separó de su expareja en medio de rumores de reconciliación con L-Gante

Homo Argentum arrasa: la película suma más de medio millón de espectadores a 5 días de su estreno