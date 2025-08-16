Elvis Presley revive en ‘Sunset Boulevard’, una colección de grabaciones que revelan su lado más íntimo

Elvis Presley - Sunset Boulevard

La química entre Elvis Presley y su legendaria TCB Band se revela con una claridad inusual en los ensayos grabados en Los Ángeles entre julio de 1970 y agosto de 1974. En esas sesiones, el artista se entregó a cada línea, acompañado únicamente por su grupo y el ingeniero de sonido, lejos de la presión del público. Esta intimidad permite apreciar el vínculo especial que “el rey del rock and roll2 forjó con sus músicos, una relación que alcanzó su punto más alto cuando decidió grabar con su banda de gira por primera vez en esa etapa de su carrera.

Este acceso privilegiado a la trastienda creativa es el eje de Sunset Boulevard, una antología de cinco discos que documenta las sesiones de grabación y ensayos de Elvis Presley en los estudios de RCA en Los Ángeles entre 1970 y 1975. La colección reúne 89 canciones, más de la mitad inéditas en Estados Unidos, y ofrece una visión renovada de la producción discográfica del artista en la década de 1970.

La colección 'Sunset Boulevard' documenta sesiones de grabación de Presley entre 1970 y 1975

El contenido de Sunset Boulevard abarca desde versiones alternativas de temas emblemáticos hasta mezclas nunca antes escuchadas. Entre las piezas más destacadas figura “Separate Ways”, considerada la canción más autobiográfica de Presley, así como “T-R-O-U-B-L-E”, que remite al estilo vocal innovador de sus primeros años, y “Burning Love”, el cuadragésimo y último sencillo de Presley en alcanzar el Top Ten.

La colección también incluye una interpretación de “Always on My Mind” que, aunque popularizada posteriormente por Willie Nelson y compuesta por Wayne Carson, Johnny Christopher y Mark James, en la voz de Presley adquiere una vulnerabilidad y profundidad emocional singulares.

La química entre Elvis Presley y la TCB Band se revela en ensayos inéditos de Los Ángeles

Los dos primeros discos de la colección, también disponibles como un set independiente de dos LP, presentan mezclas inéditas a cargo del productor Matt Ross-Spang. Estas versiones eliminan las sobregrabaciones originales, permitiendo que la voz de Elvis y la calidad de las composiciones brillen con mayor nitidez. El repertorio incluye diecisiete clásicos grabados en el RCA Studio C, entre ellos “For The Good Times” de Kris Kristofferson; “Where Do I Go From Here” de Paul Williams; “I Can Help” de Billy Swan y “And I Love You So” de Don McLean. Las mezclas de Ross-Spang también abarcan otras diecisiete tomas de estudio, reforzando la sensación de cercanía y autenticidad.

La edición física de Sunset Boulevard se presenta en cinco CD e incluye fotografías de archivo poco conocidas, nuevas notas del historiador musical Colin Escott y una introducción escrita por Jerry Schilling, amigo cercano de Presley. La versión en vinilo de dos LP se ofrece además en una variante de color exclusiva para Graceland.

Los tres discos restantes de la colección se centran en los ensayos previos a la histórica residencia de Presley en Las Vegas, capturando el proceso creativo y la energía de las sesiones en Los Ángeles. En estos registros, Presley se muestra entregado a la interpretación, sin más audiencia que sus músicos y el equipo técnico, lo que permite apreciar su pasión por la música y su dedicación al arte de la actuación.

[Fotos: JAT Publishing]