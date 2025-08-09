Cultura

“Magalhães”, la visión audaz de Lav Diaz con Gael García Bernal, llega al Festival de Toronto

La película, rodada entre Filipinas, Portugal y España, destaca por su crudeza y realismo al narrar la expedición del navegante portugués que encontró el pasaje entre océanos

El filme Magalhães, protagonizado por Gael García Bernal, se proyectará en el Festival Internacional de Cine de Toronto (Foto: Andregraund Films)

El filme Magalhães, del director filipino Lav Diaz e interpretado por Gael García Bernal, será proyectado en la 50 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) que se celebra del 4 al 14 de septiembre.

El drama histórico, una coproducción entre Portugal, España, Francia, Filipinas y Taiwán, y que narra los viajes del explorador portugués Fernando de Magallanes, ha sido incluido en el programa Wavelengths, que este año cumple su 25 aniversario y que también incluye este año otras dos coproducciones con participación española: As Estações, de Maureen Fazendeiro, y 09/05/1982, de Jorge Caballero y Camilo Restrepo. El programa se completa con las películas Cobre, de Nicolás Pereda; Levers, de Rhayne Vermette, y With Hasan in Gaza, de Kamal Aljafari.

La 50° edición del Festival Internacional de Cine de Toronto se llevará a cabo del 4 al 14 de septiembre (Foto: EFE/Julio César Rivas)

De qué se trata Magalhaes

En Magalhaes, el director Lav Díaz desafía la versión tradicional de la historiografía al presentar una perspectiva distinta sobre los acontecimientos que condujeron al asesinato de Fernando de Magallanes y ocho miembros de su expedición, ocurrido el 27 de abril de 1521 en la isla de Samar, Filipinas.

La narración se centra en la expedición que redefinió el rumbo de Occidente cuando el navegante portugués, al servicio de la Corona española, perseguía una ruta marítima hacia la India y China en 1521.

La película, reconocida por su realismo y la crudeza con la que retrata tanto la travesía entre el Atlántico y el Pacífico —por el actual estrecho de Magallanes— como la conversión al cristianismo de los pueblos originarios, fue rodada en Filipinas, Portugal y España y tiene una duración de 156 minutos.

