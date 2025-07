Roberto Saviano confiesa: “Esta sentencia es la más importante de mi vida” tras la condena a mafiosos que lo amenazaron

Roberto Saviano celebró la resolución judicial, aunque lamenta el impacto devastador de 17 años de proceso en su vida (Foto: archivo REUTERS/Piroschka van de Woud)

“Quiero cabalgar una moto, quiero pasear...”, expresó Roberto Saviano tras conocer el fallo que confirmaba la condena a quienes lo amenazaron hace casi dos décadas. La sentencia, recibida entre sollozos y un abrazo a su abogado en los pasillos del tribunal, representa para el periodista y escritor italiano “la más importante” de su vida, aunque reconoce que su existencia ya “ha sido destrozada” y que la victoria judicial “no cambia nada”. El Tribunal de Apelación de Roma ha ratificado la condena a Francesco Bidognetti, exjefe del clan de los Casaleses, y a su abogado Michele Santonastaso por amenazar públicamente a Saviano y a la periodista Rosaria Capacchione durante una vista judicial en 2008, un episodio que marcó el inicio de una vida bajo protección policial para el autor de Gomorra.

La resolución judicial, que revalida la sentencia de primera instancia de 2021, impone un año y medio de prisión a Bidognetti y un año y dos meses a Santonastaso. El fallo fue recibido con aplausos en la sala y lágrimas del propio Saviano, quien desde los 29 años vive escoltado y oculto, tras haber denunciado la vida interna de la Camorra en su libro bestseller de 2006. La amenaza, lanzada en la audiencia del llamado Juicio Spartacus —proceso que sentó en el banquillo a 115 miembros del clan de los Casaleses y terminó con la cadena perpetua para Bidognetti—, consistió en una declaración leída en público por Santonastaso, en la que se intimidaba a los informadores y a la Fiscalía.

El proceso judicial ha durado 17 años, un periodo que, según Saviano, lo ha “destrozado anímicamente”. El escritor, que en los últimos tiempos ha mostrado signos de agotamiento y abatimiento, confesó en un artículo publicado en Il Corriere della Sera que “esta sentencia es la más importante de mi vida” y que “independientemente del veredicto, mi vida ha sido machacada”. En sus palabras, “me han robado la vida, y yo me la he dejado robar”. Saviano ha criticado reiteradamente la lentitud de la justicia italiana, a la que califica de “cómplice involuntaria de las organizaciones mafiosas”, ya que “los retrasos transforman el crimen en una inversión de riesgo bajo”.

"Gomorra", publicado en 2006, destapó las tramas de la mafia napolitana de la zona de Casal di Principe y Caserta

La sentencia llega tras una primera resolución anulada, un traslado de tribunal, un nuevo juicio y cinco aplazamientos, algunos motivados por certificados médicos de los acusados. Más allá de la pena, el fallo tiene un peso simbólico considerable, pues durante años Saviano ha sido objeto de críticas y sospechas, especialmente desde sectores de la derecha italiana. El líder de la Liga, Matteo Salvini, actual vicepresidente del Gobierno, ha manifestado en varias ocasiones desde 2017 su deseo de retirarle la escolta. Saviano, conocido por sus críticas al Ejecutivo de Giorgia Meloni, ha señalado que “una parte de la política ha sostenido que era todo falso, una mentira, una operación”, y espera que “con esta victoria comprendan cómo han sido cómplices”. “Han sostenido las estrategias criminales de quienes creen que la escolta es un privilegio, cuando es un drama”, afirmó.

Rosaria Capacchione, exreportera de Il Mattino y también amenazada en 2008, ha declarado: “Soy demasiado vieja para emocionarme [...]. Esto no ha terminado todavía, queda la sentencia de la Casación, pero desde el punto de vista histórico de la reconstrucción de los hechos es un punto final”. La periodista, de 65 años, estuvo presente en la sala durante la lectura del fallo.

Saviano ha relatado que, si hubiera sabido lo que le esperaba, no habría emprendido su lucha contra la mafia, aunque durante años ha mantenido una resistencia que lo convirtió en símbolo del periodismo valiente. En fechas recientes, ha admitido síntomas de fatiga y ha revelado que en una ocasión intentó suicidarse, aunque el intento terminó de forma tragicómica. El escritor ha insistido en que “en el fondo, he sido yo quien no se ha querido sustraer de esta locura. He elegido quedarme, contar, resistir. Estoy yo en el banquillo de los acusados, tenía que irme ante este estado de cosas. No he tenido la fuerza de protegerme”.

El fallo judicial tiene un fuerte valor simbólico tras años de críticas y sospechas hacia Saviano, especialmente desde sectores políticos (Foto: Jeff Pachoud / AFP)

Durante el proceso de 2008, el abogado Santonastaso leyó una proclama en la que señalaba a Saviano y Capacchione como responsables del resultado del juicio si se producía una condena, lo que constituyó una amenaza directa y una señal a los sicarios del clan. Según la primera sentencia, se trató de una “precisa estrategia” para silenciar a los periodistas y condicionar a los jueces. Santonastaso recusó al tribunal y solicitó el traslado del juicio, alegando presión mediática y que las informaciones publicadas habían influido en la fiscalía.

Roberto Saviano reflexionó que “16 años de proceso no son una victoria para nadie, pero tengo la prueba de que la Camorra en una sala de un tribunal, públicamente ha dado su interpretación: la información les da miedo”. Ha subrayado que “ahora tenemos la prueba oficial de que los capos, con sus abogados, firmaron una proclama en la que pusieron en el objetivo a quien relataba su poder criminal. Y no atacaron la política, sino el periodismo, insinuando que habrían considerado responsables a los periodistas, y dijeron mi nombre y el de Rosaria Capacchione, responsables de sus condenas. No había ocurrido nunca en un tribunal, en ninguna parte del mundo".

En su artículo en Il Corriere della Sera, Saviano aconseja a quienes investigan el crimen organizado: “No lo hagáis solos. Armen una red. No pongan en juego solo vuestro cuerpo. No se hagan ilusiones”.