‘Downton Abbey’ y una subasta que reúne piezas icónicas con historias únicas detrás

Tráiler de la tercera película basada en la serie "Downton Abbey"

El vestido de boda sin volantes de los años 20 que Michelle Dockery lució como Lady Mary, los pantalones harem de Jessica Brown Findlay en el papel de Lady Sybil y los vestidos en tonos rosa claro y gris oscuro de Dame Maggie Smith figuran entre los objetos más codiciados que saldrán a subasta en la casa Bonhams. Estas piezas, junto con el ramo, el velo y los zapatos del atuendo nupcial, tienen estimaciones que oscilan entre mil dólares para los pantalones y 6.700 dólares para el conjunto de boda. La casa de subastas británica ha anunciado una exposición y venta especial de vestuario, utilería y elementos de set de la serie y películas de Downton Abbey, coincidiendo con el estreno de la tercera y última película de la franquicia en septiembre.

La subasta, titulada Downton Abbey: The Auction, se celebrará en línea a través de la web de la casa de apuestas, desde el 18 de agosto hasta el 16 de septiembre. Paralelamente, se ofrecerá una exposición gratuita en la sede de Bonhams New Bond Street en Londres, abierta al público de lunes a viernes de 9:30 a 16:30, y el domingo 7 de septiembre de 11:00 a 15:00. El último día de visita será el martes 16 de septiembre, con cierre a las 12 del mediodía.

Los ingresos de la subasta se destinarán a Together for Short Lives, organización benéfica que apoya a niños con enfermedades graves

Entre los objetos destacados también se encuentra la emblemática pared de campanas utilizada por la familia Crawley para llamar al servicio, una claqueta de la producción de la película Downton Abbey: A New Era y un guion autografiado del primer episodio de la primera temporada. Más de 120 millones de espectadores en todo el mundo han seguido la serie, que se estrenó en septiembre de 2010 y se mantuvo en antena durante seis temporadas hasta 2015. La franquicia, creada por Julian Fellowes y producida por Carnival Films, ha sido reconocida con premios Golden Globe, BAFTA y Primetime Emmy.

El director del grupo de ventas de casas y colecciones icónicas de Bonhams en el Reino Unido, Charlie Thomas, afirmó que la serie representa “un ejemplo de lo mejor de la televisión y el cine británicos” y expresó su satisfacción por ofrecer estos objetos de una producción emblemática. Thomas también destacó que Downton Abbey es “una narración excepcionalmente bien documentada sobre la sociedad aristocrática de principios del siglo XX. El vestuario y la utilería demuestran la impresionante atención al detalle que dio vida a este mundo en pantalla, lo que la hizo tan querida por millones en todo el mundo”.

La subasta de Bonhams ofrece vestuario y objetos icónicos de "Downton Abbey"

La tercera película, titulada Downton Abbey: The Grand Finale, se estrenará en septiembre, con producción de Carnival Films y distribución a cargo de Focus Features y Universal Pictures International. La productora destinará los ingresos obtenidos en la subasta a Together for Short Lives, una organización benéfica británica dedicada a niños con enfermedades limitantes y a sus familias.

Bonhams ya cuenta con experiencia en la venta de recuerdos cinematográficos. En 2024, la casa subastó más de 450 objetos de la serie de Netflix The Crown, entre ellos coronas, tiaras, vestidos, camas y otros artículos reales, logrando recaudar más de 2 millones 300 mil dólares, una cifra que triplicó la estimación previa a la venta.

[Fotos: HBO Max; REUTERS/Hannah McKay; Bonhams]