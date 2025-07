Monumentos, poder y memoria: la arquitectura narra la historia de los presidentes de Estados Unidos

Turistas visitan el Monumento Nacional Monte Rushmore, tallado con las cabezas de los presidentes estadounidenses George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, en Keystone, Dakota del Sur (REUTERS/Jonathan Ernst)

El 2 de julio de 1881, apenas cuatro meses después de iniciar su mandato, James Garfield fue baleado por un solicitante de cargos públicos con problemas mentales. El vigésimo presidente sobrevivió dos meses y medio antes de fallecer por sepsis. A partir de entonces, se produjo una extraordinaria manifestación de dolor nacional, que incluyó un tren fúnebre y ceremonias elaboradas, y culminó nueve años después con la dedicación de un imponente monumento y tumba de Garfield en una colina con vista al lago Erie, en Cleveland.

La tumba memorial de Garfield, diseñada por George Keller, parece un edificio medieval: una pesada construcción de piedra en estilo románico coronada por una torre cilíndrica con una galería de ventanas arqueadas. Tanto su interior como su exterior presentan elementos del bricolaje victoriano, vitrales y una cúpula central recubierta de mosaicos dorados. Es una estructura imponente, pero completamente desproporcionada respecto a la memoria perdurable del hombre o cualquier logro relevante de su presidencia.

Los autores Thomas Luebke y Kay Fanning señalan que la muerte de Garfield fue un hecho traumático para el país, que vinculó su asesinato con el de su correligionario Abraham Lincoln, dieciséis años antes. Luebke es secretario de la Comisión de Bellas Artes de EE. UU. (CFA) y Fanning es la historiadora de la comisión. Juntos publicaron recientemente American Shrines: The Architecture of Presidential Commemoration, un texto exhaustivo y profusamente ilustrado que repasa la compleja y no siempre edificante historia de memoriales, lugares de sepultura y bibliotecas presidenciales.

El monumento conmemorativo a Ulysses S. Grant se encuentra cerca del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C. (Maxine Wallace - The Washington Post)

El memorial de Garfield inauguró una extraña época en la manera de recordar a los presidentes en Estados Unidos. Una tumba monumental para Ulysses S. Grant, quien murió cuatro años después del asesinato de Garfield, fue inaugurada por el presidente William McKinley en Nueva York, en 1897, cuatro años antes del propio magnicidio de McKinley en 1901. En 1907, el presidente Theodore Roosevelt dedicó un gran monumento a McKinley en Ohio, con un diseño inspirado en la sobria tumba de Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos, en Ravena, Italia. Estas tumbas monumentales dieron inicio a décadas de construcción de memoriales, sobre todo en la capital, donde el último en ser inaugurado fue el de Dwight D. Eisenhower en 2020.

El recuerdo de la Guerra Civil, sumado al surgimiento de una nueva identidad como potencia global, contribuyó a la grandiosidad de estos edificios. “Hubo una reunificación del país y una reafirmación del hecho de que Estados Unidos es una democracia secular relevante”, señala Fanning. La nación buscaba una forma, símbolo o recurso visual que otorgara coherencia a sus traumas nacionales.

No era una búsqueda nueva, dice Luebke. Durante buena parte del primer siglo de la historia estadounidense, la conmemoración era fragmentaria, rígida y a menudo incoherente. La construcción del Monumento a Washington, el más importante, no comenzó hasta 1848 y fue interrumpida durante más de 20 años por falta de fondos. Una estatua heroica de George Washington, encargada al escultor Horatio Greenough en 1832, resultó ser tan extraña que solo permaneció tres años en el lugar previsto, la rotonda del Capitolio, antes de ser trasladada al exterior del edificio. Posteriormente fue instalada en el edificio principal del Smithsonian y finalmente, en 1964, en el Museo Nacional de Historia Americana.

Horatio Greenough esculpió una estatua de George Washington bastante famosa, ahora en el Museo Nacional de Historia Estadounidense (Susan Biddle, The Washington Post)

El primer monumento completado en honor a Washington, una torre de piedra de 30 pies en Boonesboro, Maryland, es tan tosco en su forma como la estatua de Greenough era pretenciosa.

Para el resto de los presidentes anteriores a Lincoln, los sitios conmemorativos suelen ser humildes y fáciles de olvidar. “Suelen emplear un vocabulario de objetos establecidos: obeliscos, columnas y pilones”, comenta Luebke sobre las primeras tumbas y lápidas presidenciales. Figuras destacadas como James Madison o John Adams ni siquiera tenían memoriales, salvo una inscripción en el cementerio o una iglesia.

Por tanto, a diferencia de otros países, Estados Unidos no cuenta con un panteón consagrado a sus presidentes, ni algo similar a la Abadía de Westminster en Londres, donde reposan varios primeros ministros británicos. Salvo por Woodrow Wilson, enterrado en la Catedral Nacional de Washington, ningún presidente ha sido sepultado en la capital. John F. Kennedy y Howard Taft, enterrados en el Cementerio de Arlington, son los únicos presidentes cuyo lugar de descanso final queda cerca del Capitolio. Un espacio bajo la cripta de la rotonda del Capitolio, previsto para Washington, permanece vacío, y su tumba en Mount Vernon puede considerarse poco llamativa o humildemente ejemplar, según la perspectiva sobre la democracia estadounidense.

El Monumento a Garfield en Cleveland (Detroit Photographic Co., Biblioteca del Congreso)

Si existe algún patrón en la conmemoración presidencial previa a Garfield, Grant y los memoriales posteriores dedicados a Lincoln y Jefferson en la capital, es la simplicidad e incluso la humildad, cualidades que antes se consideraban esenciales en la política. En algunos casos, monumentos posteriores reivindicaron a ciertos presidentes mucho después de sus muertes, como ocurrió con la lápida de 1915 dedicada a John Tyler, el décimo presidente, propietario de esclavos y elegido para la Cámara de Representantes de la Confederación antes de morir en 1862. La columna de granito de Tyler, decorada con una urna de bronce y águilas, fue financiada por el Congreso en 1915, en un contexto de reinterpretación de la historia que pretendía honrar a un hombre considerado traidor en su época.

Los memoriales más grandiosos del siglo siguiente, como los de Garfield y Grant, surgieron junto al auge de la riqueza y el poder estadounidense. El movimiento City Beautiful, que plasmó esas fuerzas en grandes avenidas y edificios imponentes de corte neoclásico, motivó la transformación del centro de Washington a principios del siglo XX.

Con un memorial a Lincoln en un extremo de una gran explanada y otro a Grant en el otro, Washington adoptó el carácter de gigantesco paisaje conmemorativo, asociado al trauma de la Guerra Civil y la complicada promesa de reconciliación medio siglo después. Luebke señala un curioso patrón en aquel entorno, que hoy recuerda tres guerras -la Civil, la de Independencia y la Segunda Guerra Mundial- con dos memoriales presidenciales cada una. Junto a Lincoln y Grant en el eje este-oeste del centro monumental, Washington y Jefferson definen otro eje hacia el norte y sur, mientras que Franklin Delano Roosevelt y Eisenhower están representados en el sector sur del National Mall.

Excursionistas caminan por el sendero nevado de los Apalaches hasta el Monumento a Washington en Boonsboro, Maryland (Katherine Frey, The Washington Post)

“Hay grandes puntos de apoyo definidos por la guerra”, observa Luebke, sobre lo que parece un emparejamiento accidental o inconsciente de líderes políticos que articulan las ideas detrás del conflicto (Jefferson, Lincoln y Roosevelt) y comandantes militares que la ejecutan (Washington, Grant y Eisenhower).

Sin embargo, los grandes memoriales presidenciales de Washington no son tumbas. Ese rol se desplazó hacia las bibliotecas presidenciales, gestionadas por los Archivos Nacionales y con la activa participación del presidente sobre su propio sitio recordatorio y de sepultura.

Estas bibliotecas no son solo repositorios de documentos o libros. Se han transformado en parques temáticos presidenciales, con museos y atracciones. La Institución Hoover, un think tank conservador en la Universidad de Stanford, así como la biblioteca presidencial asociada, incluye la cabaña donde Hoover nació en 1874. Al igual que Franklin D. Roosevelt, Hoover, fallecido casi 20 años después, está enterrado en su propia biblioteca. También allí reposan los restos de Harry S. Truman, Eisenhower, Richard M. Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan y George H. W. Bush. Los cuerpos de Lyndon B. Johnson y Jimmy Carter están enterrados en Parques Históricos Nacionales vinculados a sus lugares de origen.

¿Quién será el próximo en ser homenajeado? La Ley de Obras Conmemorativas de 1986 establece que deben pasar 25 años tras la muerte antes de erigir un memorial en tierras federales de Washington. Ronald Reagan, fallecido en 2004, podría ser elegible en cuatro años. El Congreso creó una comisión para honrar a John Adams y a su familia en 2001, y la Adams Memorial Foundation trabaja para visibilizar la ausencia de un memorial nacional. Actualmente, no hay ninguna propuesta pendiente ante la CFA con respecto a nuevos memoriales en Washington.

Monumento a Washington (Allison Robbert para The Washington Post)

Está también el Barack Obama Presidential Center en Chicago, cuya apertura se prevé para la primera mitad de 2026.

A esto se suma el Monte Rushmore, que pasó de ser una atracción turística cuestionada a símbolo reconocido al tiempo que el auge de los viajes en automóvil y la expansión de las autopistas encabezada por Eisenhower. Esculpido por Gutzon Borglum, el mismo artista inicialmente elegido para retratar figuras confederadas en Stone Mountain, cerca de Atlanta, Mount Rushmore fue creado en una época de gran incertidumbre para las democracias mundiales. La obra se inició en 1927, continuó durante la Gran Depresión, el ascenso del fascismo y los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, y terminó con la muerte de Borglum en 1941, mucho antes de llegar a completar el diseño original con figuras hasta la cintura.

No todos consideran Mount Rushmore una obra cívica terminada. En enero, la representante Anna Paulina Luna (republicana por Florida) presentó un proyecto de ley remitido a una comisión con un solo enunciado: “El Secretario del Interior, actuando a través del Director del Servicio de Parques Nacionales, dispondrá que se esculpa la figura del presidente Donald Trump en el Monte Rushmore”.

No se ha registrado ninguna acción con respecto a ese proyecto de ley hasta ahora.

Fuente: The Washington Post