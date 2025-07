El fenómeno teatral de ‘Cyrano’ llega a Rosario, Santa Fe, Mendoza y Córdoba

"Cyrano", protagonizado por Gabriel Goity, se presenta en Rosario, Santa Fe, Córdoba y Mendoza

Más de 200 funciones y más de 150.000 espectadores avalan el fenómeno de Cyrano, la superproducción del Teatro San Martín que, en su cuarta temporada, se dispone desde este fin de semana a recorrer Rosario, Santa Fe, Mendoza y Córdoba. Esta gira nacional, encabezada por Gabriel Goity, marca un nuevo capítulo para una de las apuestas escénicas más ambiciosas de la cartelera teatral argentina.

La versión de Cyrano que dirige y adapta Willy Landin comenzará su recorrido en el Teatro El Círculo de Rosario los días 10, 11 y 12 de julio, continuará en Santa Fe en el Teatro Municipal 1º de Mayo el 18, 19 y 20 de julio, seguirá en Mendoza en el Teatro Mendoza el 7, 8, 9 y 10 de agosto, y llegará a Córdoba en el Teatro Libertador el 14, 15, 16 y 17 de agosto.

Gabriel Goity obtuvo el Martín Fierro de Oro de Teatro por su actuación en "Cyrano"

La pieza, que narra la historia del célebre personaje de nariz prominente y secretamente enamorado de su prima Roxane, ha logrado cautivar a públicos de todas las edades gracias a la interpretación de Gabriel Goity, reconocido recientemente con el Martín Fierro de Oro de Teatro. El espectáculo, pensado para toda la familia, se presenta como una superproducción que desafía las apariencias a través de una historia de amor y sacrificio. El elenco que acompaña a Gabriel Goity incluye a María Abadi, Mariano Mazzei, Horacio Acosta, Daniel Miglioranza, Larry De Clay, Fernando Lúpiz, Pacha Rosso y María Rosa Frega entre otros.

La experiencia personal y la pasión por el teatro clásico motivaron la interpretación de Cyrano por parte de Goity, quien describió su vínculo con el personaje como una relación de ”amor y valentía". Según respondió, Cyrano sirve tanto de vehículo para recitar el verso alejandrino original como de excusa para compartir vivencias propias: “Vas a ver a Cyrano y a escuchar el texto alejandrino, pero lo que te voy a contar es mi vida, escondida, o no tanto… pero cuando esté recitando, voy a estar contando mi dolor, mis alegrías, mis frustraciones, mi amor, todo en la estructura de un verso alejandrino. Pero te voy a contar mi historia, quién era mi abuelo, mis amores y desamores, mis dolores, mis amigos, los que están y los que no están”.

"Cyrano" inicia su gira nacional este jueves 10 en el Teatro El Círculo de Rosario

A la hora de imprimir su propio sello en la obra, el intérprete destacó que la principal dificultad radica en encarnar una pieza no contemporánea, cuyo lenguaje y estructura resultan ajenos a muchos públicos actuales. Señaló que en décadas previas, como en 1977, el público estaba más habituado a la poesía y a escuchar textos complejos, pero hoy considera que estas obras han quedado en manos de una minoría. “Hoy es patrimonio de una elite... ¡Que también es una cagada! ¡Y eso es culpa nuestra, es culpa nuestra!, no del público. Porque los actores tendemos a ser elitistas. Nos llenamos la boca con ‘lo popular’, pero después decimos: ‘no, eso no lo hago y aquello tampoco’”.

La historia de ‘Cyrano’

Desde su estreno en 1897 en el Théâtre de la Porte-Saint-Martin de París, el éxito de Cyrano de Bergerac ha ido en aumento, hasta convertirlo en uno de los personajes teatrales más reconocidos. La obra, inspirada libremente en la vida de Cyrano de Bergerac, un singular escritor y filósofo gascón del siglo XVII, fue escrita por Edmond Rostand, quien, pese a su escasa fortuna previa, creó un drama de capa y espada repleto de romanticismo. El protagonista, descrito como “un personaje inolvidable, lleno de contrastes, hábil con la espada y con la palabra, capaz del sacrificio más grande”, se transformó en un verdadero héroe del teatro francés.

[Fotos: Gustavo Gavotti/prensa CTBA]