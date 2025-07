La segunda temporada de ‘The Sandman’ llega con la sombra sobre Neil Gaiman y cambios en la trama original

Tráiler de la segunda temporada de "Sandman", cuya primera parte se estrenó esta semana. La segunda parte se podrá ver a partir del jueves 24 de julio

Una larga y oscura sombra se ha cernido sobre The Sandman. Tres años después de su estreno en Netflix, esta adaptación fiel al cómic ha regresado, pero ¿está el público ansioso por volver a verla? La segunda temporada llega tras las inquietantes acusaciones de agresión sexual contra Neil Gaiman, cocreador de la serie y autor de la aclamada obra original. Probablemente no habría habido más episodios si no se hubieran grabado ya cuando la revista New York publicó su impactante reportaje en enero. Ese mismo mes, Netflix anunció que estos nuevos capítulos serían los últimos de la serie.

Incluso antes de que estallara el escándalo, la versión televisiva de Sandman era difícil de vender. Al fin y al cabo, se basa en uno de los grandes referentes del medio: una epopeya ricamente filosófica y transgresora que durante mucho tiempo se ha considerado un ejemplo brillante de lo que los cómics pueden llegar a ser en su máxima expresión. No es de extrañar que se tardara décadas en poner en marcha una adaptación oficial. La versión que finalmente se materializó juega sobre seguro con los detalles de un clásico: Gaiman y los cocreadores de la serie, Allan Heinberg y David S. Goyer, trataron su saga original de Morfeo, también conocido como Sueño o Sandman, como un evangelio sagrado.

Las libertades creativas que se han tomado consisten principalmente en diversificar el extenso conjunto de dioses, monstruos y mortales mediante un reparto sin distinción de raza y algunos cambios de género. (La furia del infierno es una mujer despreciada cuando se trata de una resentida Gwendoline Christie que domina el inframundo).

La diversidad en el reparto y los cambios de género marcan la nueva entrega de "The Sandman"

Los primeros seis episodios de la temporada 2, que llegaron esta semana, siguen el modelo de Gaiman. Eso incluye la ampliación de sus ambiciones narrativas: al igual que Sandman comenzó como una espeluznante historia de terror en la tradición de EC Comics antes de expandirse a una especie de telenovela de alta fantasía, la versión televisiva ha pasado de las convenciones de los asesinos en serie y las masacres en cafeterías a la cuestión más melodramática de la relación disfuncional entre Sueño (Tom Sturridge) y sus parientes igualmente eternos.

Eso significa, naturalmente, más presencia de Muerte (la monónima Kirby), la optimista y sabia hermana mayor de Sueño y una Parca bastante relajada, que acompaña a los recién fallecidos a su última morada con cálida simpatía. También significa papeles más importantes para los demás Eternos, cada uno de los cuales personifica algún aspecto de la humanidad, como el deliciosamente malicioso Deseo (Mason Alexander Park) y la nerviosa y sincera benjamina del grupo, Delirio (Esmé Creed-Miles). El episodio de estreno, “Season of Mists”, reúne a estos hermanos distanciados para un tenso reencuentro lleno de discusiones al estilo de las comedias de situación. Todas las familias felices se parecen entre sí; esta familia infeliz es definitivamente infeliz a su manera. Cuando no se tiene edad, los rencores pueden durar milenios.

La narrativa evoluciona de terror a drama familiar, explorando la relación entre Sueño y sus hermanos Eternos

Hay que decir que Dream sigue siendo un protagonista poco cautivador: el todopoderoso maestro del sueño que también es un poco hosco. En el papel, la naturaleza sobrenatural del diseño del personaje era quizás suficiente; funcionaba perfectamente como un vehículo impactante para las reflexiones de Gaiman sobre el tiempo, la existencia, la moralidad y el género. En la pantalla, Sandman pierde su mística. La paradoja de la limitada interpretación de Sturridge es que hacer a Morfeo más humano (al menos en apariencia) pone de relieve su falta de personalidad humana. Al menos, el actor tiene el aspecto adecuado, evocando al icono gótico de los 80 que Gaiman concibió originalmente, con sus rizos de la generación X y su melena metalera. Pero lo más profundo de él es su voz de barítono.

Estos nuevos episodios intentan dar al personaje cierta complejidad emocional, en parte revelando lo mezquino que puede llegar a ser. En la trama secundaria más jugosa de la temporada 2, descubrimos que un Sueño (relativamente) más joven condenó a su amante humana al infierno durante 10 mil años como castigo por, bueno, romperle el corazón. Al reconocer tardíamente lo injusto que fue este juicio, va a rescatarla. Pero, ¿se puede volver atrás después de condenar a tu amada a una verdadera eternidad de tortura y tormento? ¡Hablando de tomar mal una ruptura! The Sandman es más divertido cuando trata a su personaje principal como el exnovio egoísta definitivo que cuando lo coloca por encima de todo, como un observador de la locura y la ruina de la humanidad.

Netflix confirmó que estos serán los últimos capítulos de "The Sandman" tras el escándalo por las acusaciones de abuso contra Neil Gaiman

La serie sigue teniendo un aspecto bastante espantoso. La mitad del atractivo de The Sandman en su forma original era el macabro trabajo artístico de Sam Kieth y otros: rostros grotescos apretujados en pequeñas ventanas de éxtasis y agonía, un estilo exagerado que encajaba con sus historias a veces retorcidas del mundo despierto invadido por travesuras sobrenaturales. Todo eso ha sido fatalmente “netflixizado”, es decir, recubierto de un pulido digital poco atractivo.

Gran parte de la segunda temporada transcurre en el Sueño, el subconsciente colectivo que es el feudo de nuestro héroe, y a menudo parece tan cutre como el Asgard de las películas de Marvel. (Una aparición especial de Thor subraya la comparación, aunque se trata de la deidad nórdica, no del superhéroe de los cómics). Sin la atmósfera que le confiere la tinta, The Sandman tiende a veces hacia el kitsch. Pero ese no es un problema exclusivo de esta adaptación; las aventuras de los cómics tienden a perder su gravedad visual cuando pasan del panel a la pantalla, salvo alguna que otra excepción como Spider-Verse.

Al menos han conservado la amplitud del homenaje del cómic: la generosidad geek de una serie que abarcaba la historia, la mitología y la literatura clásica. En la temporada 2, Dream se convierte aún más en una figura al estilo de Forrest Gump, codeándose con Shakespeare en flashbacks, provocando la Revolución Francesa, debatiendo la división del átomo con su hermano más distanciado. El episodio 3, un gran banquete que pone el futuro de Hades en el menú, invita a una lista de invitados favoritos de los estudiantes de literatura inglesa; es como el equivalente para ratones de biblioteca de esos crossovers multiversos que están tan de moda. ¿Puck y Loki? ¿En esta economía?

La segunda temporada de "The Sandman" se estrenó en medio de polémica por acusaciones contra Neil Gaiman

Uno de los modestos placeres de la primera temporada fue cómo conservó la digresión antológica de Sandman. Solo en la recta final comenzó a privilegiar una trama más amplia sobre aventuras más independientes, como una escapada de un episodio de duración para la versión femenina de Hellblazer (Jenna Coleman, que encaja perfectamente en el papel de Johanna Constantine) y un intento condenado al fracaso, pero noble, de plasmar la pesadilla de 24 Hours, que podría ser el cómic más espeluznante jamás publicado. De acuerdo con la dirección de la extensa historia de Gaiman, la temporada 2 está más serializada y despliega un arco más largo sobre la búsqueda de un hermano desaparecido. Que eso tenga el mismo atractivo puede depender del afecto del espectador por el excéntrico clan de Dream, combinado con la curiosidad por la política y las jurisdicciones de los diversos reinos independientes de la serie.

Por supuesto, está el Gaiman de todo ello. Aunque no haya participado en la serie Sandman, separar este arte de su artista puede resultar complicado para los incondicionales. Al fin y al cabo, Dream siempre ha parecido un sustituto del autor. ¿Qué es un tejedor de sueños sino un narrador que utiliza el subconsciente como su hoja de papel en blanco? Diablos, el ser celestial incluso se viste como su creador, con varios tonos de negro angustioso. En tiempos mejores y más felizmente ignorantes, los fans podían consolarse con el hecho de que The Sandman parecía una expresión pura de la imaginación de Gaiman. Hoy en día, la mente se desvía hacia paralelismos menos alentadores, como la introducción de una admiradora elfa que, contra su voluntad, acaba siendo regalada a Morfeo.

“Pareces diferente”, le dice en un momento dado un hermano distanciado a nuestro héroe. “Quizás hayas madurado”. En esta penúltima tanda de episodios, Sandman se convierte, en parte, en la historia de un hombre tan antiguo como el tiempo que aprende que nunca es demasiado tarde para cambiar. Las viejas relaciones, los lazos familiares e incluso las rivalidades se revisitan a través de la lente más iluminada de un dios que corrige sus errores. Pero, como le dice esa amante desterrada, algunos errores son demasiado grandes para ser corregidos. Sus palabras resuenan a lo largo de esta última parte de la serie, fortaleciendo las incómodas nuevas dimensiones que no puede evitar traicionar.

Fuente: The Washington Post

