Cannes 2025 abre con honores a Robert De Niro y las guerras de Gaza y Ucrania en el centro de la discusión

Juliette Binoche, presidenta del jurado junto a los demás miembros Carlos Reygadas, Payal Kapadia, Leila Slimani, Halle Berry, Jeremy Strong, Dieudo Hamadi, Alba Rohrwacher y Hong Sang-soo posan antes de la ceremonia de apertura del Festival de Cine de Cannes

El 78º Festival de Cine de Cannes se inaugura este martes con grandes expectativas para lo que podría ser una edición destacada. Todos los ingredientes —una cantidad absurda de estrellas, cineastas de primer nivel, intriga política— parecen estar listos para el espectacular evento en la Riviera Francesa. Durante los próximos 12 días, Cannes albergará estrenos deslumbrantes como el de Misión: Imposible – The Final Reckoning y las nuevas películas de Spike Lee, Wes Anderson y Richard Linklater.

Las actividades comenzaron con la presentación del jurado presidido por Juliette Binoche, y luego le seguirá un homenaje a Ucrania y la película de apertura, el romance francés Partir un jour (Deja un día), de Amélie Bonnin. En la ceremonia de apertura del festival, Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honoraria, a 49 años de que Taxi Driver obtuviera el máximo galardón en 1976.

Cannes viene de un festival en 2024 que produjo varios futuros contendientes al Oscar, como Emilia Pérez, La sustancia, Flow y la ganadora a mejor película, Anora. Al ser preguntado si siente presión este año, el director del festival, Thierry Frémaux, dijo que el único tipo de presión en el que cree es la de la cerveza (La cerveza tirada en Francia se llama bière à la pression).

Robert De Niro será galardonado con una Palma de Oro Honorífica en la ceremonia de apertura de la 78 edición del Festival de Cine de Cannes

“En efecto, el año pasado fue un año hermoso”, comentó este lunes Frémaux. “Pero cuando estaba aquí con [periodistas] al inicio del festival, no sabíamos si iba a ser un buen año o no”.

El festival comienza el mismo día en que Gérard Depardieu, uno de los actores más famosos de Francia, fue declarado culpable de haber agredido sexualmente a dos mujeres en un set de filmación en 2021. En uno de los casos #MeToo más destacados de Francia, Depardieu recibió una pena de prisión condicional de 18 meses. A sus 76 años, el actor ha sido una presencia recurrente en Cannes.

El principal encuentro internacional de cine también se desarrolla después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamara a imponer aranceles a las películas producidas en el extranjero. Aunque Frémaux expresó su simpatía por la causa de fortalecer la producción cinematográfica local, dijo que aún es demasiado pronto para comentar los planes que todavía no están desarrollados.

Postal del ambiente en la Riviera Francesa antes del inicio oficial del festival de Cannes, con presencia de figuras del cine, activismo y controversia

“Es demasiado pronto para hablar de esto”, comentó Frémaux. “Pero si puedo decir algo aquí en el Festival de Cannes, no querríamos que el cine estadounidense dejara de ser fuerte. Y ahora mismo, lo es”.

Cannes continuará las celebraciones con el regreso de Tom Cruise este miércoles. Tres años después de llevar Top Gun: Maverick al festival, vuelve con la última película de la saga Misión: Imposible.

Películas en programación

Veintidós películas competirán por el máximo galardón de Cannes, la Palma de Oro. Entre estas están The Phoenician Scheme de Wes Anderson; Nouvelle Vague de Richard Linklater; Die, My Love de Lynn Ramsay; Sentimental Value de Joachim Trier y A Simple Accident de Jafar Panahi.

En la siempre prestigiosa sección Un Certain Regard, tres actores destacados debutan como directores: Harris Dickinson (Urchin), Kristen Stewart (The Chronology of Water) y Scarlett Johansson (Eleanor the Great).

Todo preparado para la apertura del Festival de Cannes Cannes, en una edición que combina glamour, cine político y estrenos internacionales

Cine y política

Es probable que la geopolítica juegue un papel destacado en Cannes, que comienza exhibiendo tres documentales sobre Ucrania de 2025: Zelensky, Notre Guerre de Bernard-Henri Lévy, y 2000 Metros a Andriivka, del ganador del Oscar por 20 Días en Mariúpol, Mstyslav Chernov.

“Este ‘Día de Ucrania’ es un recordatorio del compromiso de artistas, autores y periodistas para narrar este conflicto en el corazón de Europa”, expresó el festival en un comunicado. Cannes también celebrará su apertura con un viejo favorito. Una restauración de La Quimera del Oro de Charlie Chaplin se estrenará coincidiendo con el centenario de la película.

Trabajadores instalan la alfombra roja frente a la entrada principal del Palacio de Festivales antes de la ceremonia de apertura de la 78ª edición del Festival de Cine de Cannes

Manifiesto por Palestina

Más de 380 personas de la industria cinematográfica, incluyendo al actor de La lista de Schindler y Cónclave Ralph Fiennes y cuatro directores ganadores previos en Cannes, afirmaron sentirse “avergonzados” por la “pasividad” de su industria. “No podemos permanecer en silencio mientras se perpetra un genocidio en Gaza”, dice la carta impulsada por varios grupos de activistas pro-palestinos y publicada en el periódico francés Libération y en la revista estadounidense Variety.

Los firmantes, entre los que se encuentran estrellas de Hollywood como Richard Gere y Susan Sarandon, así como el director español Pedro Almodóvar y antiguos ganadores de Cannes como Ruben Ostlund, Mike Leigh y Costa-Gavras, denunciaron la muerte de la fotoperiodista gazatí Fatima Hassouna. Otros firmantes destacados incluyen a Jonathan Glazer, el director británico de origen judío que ganó un Oscar por su drama sobre Auschwitz de 2023 La zona de interés, así como al actor estadounidense Mark Ruffalo y el español Javier Bardem.

Con información de: AP y AFP

[Fotos: REUTERS/Sarah Meyssonnier; REUTERS/Benoit Tessier]