Javier Cercas, la crueldad social, la IA y el vínculo entre cultura y Estado, en el streaming de Infobae desde la Feria del Libro

Infobae montó su streaming en la Feria del Libro de Buenos Aires. No es un día más: primero de mayo, Día de los Trabajadores, mucha gente se acerca a La Rural para pasear entre literatura. Desde la casa, muchos disfrutan de las entrevistas vía YouTube. Interesantes conversaciones se dieron durante este día, bajo la conducción de los periodistas Guillermo Pintos y Patricia Kolesnicov. Empecemos por la primera.

¿La crueldad se puso de moda?

¿Hay más crueldad social? “Se muestra más y está más permitido”, responde Cynthia Wila, la primera invitada del día. Ella es una psicoanalista brasileña que reside en Argentina y acaba de publicar el libro La crueldad, donde aborda el tema. “Ha existido desde siempre. Antes también se festejaba. Recuerden el circo romano, donde ponían personas en las fauces de los leones. Antes se circunscribía a la época, para los reyes”.

“Hoy hay ejemplos de bullying, chistes, desacreditación. Esto lleva a que determinadas personas, afectadas, puedan inhibirse, salir de la escena, retraerse, lastimarse, incluso al suicidio, sobre todo adolescentes. La crueldad que se festeja hoy es potencialmente contagiosa, porque las masas se identifican con un discurso de agresividad y de denostar al otro: si no es igual a mí, lo cancelo, lo agredo, lo destruyo", reflexiona.

“Esta crueldad es inherente al ser humano: está en el origen de nosotros. Nacemos con una energía destructiva. Los psicoanalistas le llamamos pulsión de muerte“, sostiene. Y agrega que según cómo vivimos, ”las impresiones infantiles que podamos tener" y “el lugar socioambiental donde crezcamos”, estas pulsiones “se irán suavizando o se irán acrecentando”. “Pongamos un límite ético, no moral”, propone.

“Vivir con alguien, dormir con alguien, no significa estar cerca. Para estar cerca de alguien hay que poder abrir tus emociones y sentir que el otro te escucha. Cuando eso no aparece, estamos siendo crueles”, concluye la psicoanalista en una interesante charla con Infobae.

Los escritores y la IA

La segunda entrevista, que empezó pasadas las 14:30, fue conjunta. Participaron Ernesto Mislej y Trini Vergara bajo el título Los escritores y la Inteligencia Artificial. ¿Los autores ya están utilizando esta tecnología de manera encubierta?, ¿hasta qué punto las máquinas están aprendiendo de los seres humanos?, ¿se puede empezar a hablar de “escritores artificiales”?, ¿importa quién escribió el libro, cómo fue escrito, quién está detrás de esas páginas?

A esta última pregunta, Vergara, editora de años con varios proyectos en su espalda, dice que no: “No creo que haya que rasgarse las vestiduras ni tener una mirada temerosa y combativa solamente”. Y agrega: “No tenemos que exagerar: arriesgo a pensar que cualquier creador de nuestra industria cultural ya usan IA: los cantantes mejoran su voz, los fotógrafos convierten un día nublado en un día de sol. Y lo usan creativamente. La primera limitación es que no le usen sus datos”.

“Eso es súper importante”, dice Mislej, que es especialista en tecnología. “Hay una confusión: que lo que está publicado en internet está disponible para cualquier fin. Hay mucha gente que no quiere que su trabajo alimente a estos motores gigantescos”. “Piden perdón y no permiso”, completa Vergara.

“Las empresas tecnológicas van más allá y la sociedad civil patalea años después”, dice Mislej. “Estamos siendo creando. Yo no creo que esto sea el fin de la creación humana”, concluye la editora y deja una pregunta: “La ecuación del negocio es central: ¿de qué van a vivir los que son reemplazados? Ese miedo lo comparto".

Cultura y Estado: ¿asuntos separados?

Bajo el título Cultura y Estado: ¿asuntos separados?, un panel analizó la relación entre la cultura y el financiamiento estatal, especialmente en contextos de crisis económica. Hernán Iglesias Illia, Eleonora Jaureguiberry y Mempo Giardinelli, tres referentes en la materia, analizaron el panorama, ya no solo en la actualidad, bajo un gobierno de máxima austeridad, sino también de cara al futuro.

“Para los presupuestos que van a manejar en los próximos años, que van a ser escuetos, los Estados tienen que adoptar un rol de facilitador o de dar unos mínimos requisitos para que haya un acceso general a la cultura, a los productos culturales locales, y dejar al sector privado para que se ocupe de lo más ambicioso”, comenzó diciendo Iglesias Illia, escritor, analista y exfuncionario durante el gobierno de Mauricio Macri.

Eleonora Jaureguiberry, gestora cultural, sostuvo lo siguiente: “Si las instituciones culturales no defienden la libertad de expresión, que es el ADN completo del arte y del mundo de la cultura, no puede defender nada. Hay que poner más énfasis en ver cuáles son los instrumentos que el Estado puede desarrollar con sabiduría y estrategia para que el sector cultural brille, crezca, se multiplique y genere esta felicidad cívica”.

Giardinelli, escritor de larga trayectoria y referente del Foro de la Lectura del Chaco, opinó que “el problema de la cultura es el acceso, que depende de factores políticos externos a la cultura. Esto es malo en sí mismo: nos interfiere y nos complica. El Estado argentino no sabe manejar esto. A veces no entiende que es una función esencial para la sociedad. A veces se entiende mal. En algunos casos se entiende desde una visión económica”. Y exclamó: “La Argentina no tiene política cultural de Estado”.

El papa Francisco, según Javier Cercas

El escritor español Javier Cercas participó de la tarde de streaming. Autor de El loco de Dios en el fin del mundo, un libro que, en sus propias palabras, es una novela. Una novela sobre Francisco, a quien acompañó y entrevistó y tuvo charlas privadas y conoció de muy cerca. Producto de todo ese recorrido, este libro es una extrañeza que se potencia con la muerte reciente del papa. Sobre todo esto conversó.

Para Cercas, ese hombre tan llorado por el mundo son dos: “Uno es el Bergoglio persona y luego está el papa. Son dos cosas distintas. Se entrecruzan, pero son distintas. La impresión que yo tuve es que era un tipo normal, un hombre de carne y hueso. Al principio pensabas: joder, este tío es el papa. Pero después se te olvidaba”.

“Si tengo que definirlo diría que es un hombre en lucha consigo mismo. Nada que ver con la imagen plana y unidimensional que daban los medios de comunicación. Un hombre muy consciente de sus propios defectos y flaquezas que luchó a muerte para vencerlas y ser el mejor que podía ser”, y recuerda sus palabras cuando lo nombran papa en la Capilla Sixtina: “Sí, acepto, pero soy un pecador”.

“Este papa fue criticado en todas partes. Tuvo una gran oposición”, dice Cercas y señala un gran ejemplo: “En Roma, desde el principio de su papado, también desde España, habían sacerdotes se reunían para rezar para que se muriese”. Y sobre si fue revolucionario, dice que depende qué significación le damos a esa palabra. “Si tengo que resumir su papado, ha sido un intento de regresar al cristianismo primitivo, a la iglesia de Cristo”, concluye el autor español.

Las expectativas de la Feria del Libro

Por último, Ezequiel Martínez, director de la Feria del Libro, cerró la jornada. Contó que hay mucha expectativa por este fin de semana, ya que es “finde largo” y “mucha gente cobró”. “Siempre hay un día que es el click: esa feliz incomodidad donde la gente se codea, hace muchas filas para pagar un libro o ver una actividad”.

El primer sábado donde el público entró gratis después de las 20 horas, hubo un 10% más de personas que el año pasado. “Sabíamos que no iba a ser peor que el año pasado: eso iba a ser imposible”, asegura. Pese a todo, insiste, la Feria tiene una “magia” que perdura.

“A mí me tiraron en un parque de diversiones y no me puede subir a ningún juego”, cuenta con gracia. Presenta charlas y actividades, pero no puede quedarse a escucharlas, porque tiene que ir de un lado para el otro. Gajes del oficio. “Después las veo por YouTube”, cuenta entre risas.