El misterioso Thomas Pynchon regresa con una novela detectivesca tras 12 años de silencio

Una de las escasas fotografías del escritor estadounidense Thomas Pynchon, quien publicará un nuevo libro en octubre de 2025

Un mes antes de cumplir 88 años, Thomas Pynchon está listo para publicar su primer libro en 12 años. La edición de Shadow Ticket (Billete en la sombra) está programada para el 7 de octubre, anunció la editorial Penguin Press.

Podría describirse el libro, ambientado en Milwaukee en 1932, como “pynchoniano”. ”Hicks McTaggart, un ex rompehuelgas convertido en detective privado, cree que ha encontrado estabilidad laboral hasta que lo envían a lo que debería ser un caso rutinario: localizar y traer de vuelta a la heredera de una fortuna de queso en Wisconsin que ha decidido irse de viaje”, dice el anuncio de la editorial.

“Antes de darse cuenta, ha sido secuestrado en un transatlántico que lo lleva eventualmente a Hungría, donde no hay costa, un idioma de otro planeta y suficientes pasteles como para jubilar a cualquier policía, y, por supuesto, ningún rastro de la heredera fugitiva que se supone debía estar persiguiendo”, agrega.

Imagen utilizada para anunciar la edición de la nueva novela de Thomas Pynchon

“Para cuando Hicks la alcance, también se encontrará enredado con nazis, agentes soviéticos, espías de contrainsurgencia británicos, músicos de swing, practicantes de lo paranormal, motociclistas fuera de la ley y los problemas que vienen con cada uno de ellos, ninguno de los cuales Hicks está capacitado para manejar, y mucho menos se le paga por hacerlo. Rodeado de una historia que no comprende y en la que no puede orientarse ni encontrar una salida, la única ventaja para Hicks es que se encuentra en el amanecer de la era de las Big Band y, casualmente, es bastante buen bailarín. Si esto será suficiente para que de alguna manera pueda hacer un buen regreso a Milwaukee y al mundo normal, que puede que ya no exista, es otra cuestión”, concluye.

Thomas Pynchon, famoso por su narrativa expansiva y por evitar la prensa (circulan contadas fotografías suyas, y ninguna de los últimos 60 años), no ha publicado un nuevo libro desde Bleeding Edge (Al límite en español) en 2013.

Desde la década de 1960, Thomas Pynchon evita apariciones públicas, entrevistas y fotografías

Obra y misterio de Thomas Pynchon

Thomas Pynchon es una de las figuras más enigmáticas y complejas de la literatura estadounidense contemporánea. Su estilo literario se caracteriza por una prosa densa, fragmentaria y cargada de referencias científicas, históricas y culturales. Sus novelas suelen explorar temas como el poder, la paranoia, la entropía y la tecnología, utilizando estructuras narrativas no lineales, múltiples voces y una mezcla de géneros que incluyen la sátira, la ciencia ficción y la novela histórica.

Pynchon ha cultivado deliberadamente un perfil público esquivo. Desde la década de 1960 evita apariciones públicas, entrevistas y fotografías, lo que ha alimentado un aura de misterio en torno a su figura. Este rechazo a la exposición mediática ha sido interpretado como una extensión de su visión crítica hacia los mecanismos de control social y la cultura de masas. Aunque ha concedido escasas autorizaciones para el uso de su imagen, se conocen muy pocos datos sobre su vida privada, y su silencio ha contribuido a consolidar una identidad literaria separada del autor biográfico.

En términos de relevancia, Thomas Pynchon es considerado uno de los principales exponentes del posmodernismo literario. Su influencia se extiende tanto en el ámbito académico como en generaciones de escritores que han retomado su enfoque experimental y su mirada crítica sobre la historia y la tecnología. Ha sido reconocido con importantes distinciones, incluyendo el National Book Award, y su obra ha sido comparada con la de autores como James Joyce y Herman Melville por su ambición formal y su densidad temática.

Fuente: AP