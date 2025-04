Alicia Orlandi y 11 artistas de Latinoamérica, en las nuevas muestras del Museo Sívori

Extractos de obras de Alicia Orlandi, Elena Damiani y Mónica Girón

El 4 de marzo, el Museo Sívori abre su temporada de exposiciones, con propuestas que relacionan arte, historia, territorio y género: El aire vacilaba a su alrededor. Artistas latinoamericanas y sus poéticas del mundo y La lucidez geométrica. Alicia Orlandi. Grabados, pinturas y monocopias.

El aire vacilaba a su alrededor reunirá a once artistas de América Latina, provenientes de países como Argentina, Perú, México y Brasil, cuyas obras exploran cómo interactúan los cuerpos humanos con los entornos que los rodean. Bajo la curaduría de Sofía Dourron, el proyecto aspira a reflexionar sobre la noción de mundo como un espacio en transformación constante.

"Piedras" de la serie 'Esporas' (2021), de la chilena Sebastiana Calfuqueo (Santiago de Chile, 1991), impresión digital sobre papel FineArt Baryta Hahnemühle (Diego Argote)

“Cada una de las artistas propone un espacio de apertura para la reflexión —histórica, ambiental, social y territorial— y ensaya preguntas sobre la capacidad de las prácticas artísticas para renovar los modos en los que representamos el mundo presente como huella de un porvenir”, explicó Dourron.

La diversidad de materiales y técnicas utilizadas, desde cera y seda hasta tecnologías industriales, se conjuga para cuestionar y reimaginar los conceptos tradicionales de espacio y territorio, a partir de las obras inéditas de Carla Grunauer (Argentina) y Nacha Canvas (Argentina), así como también obras existentes de Gala Berger (Argentina-Perú), Seba Calfuqueo (Chile), Annabel Castro (México), Elena Damiani (Perú), Mónica Girón (Argentina), Mariette Lydis (Austria-Argentina), Elena Tejada-Herrera (Perú), Ana Vaz (Brasil) y Carla Zaccagnini (Argentina-Brasil), la mayoría de ellas exhibidas por primera vez en Buenos Aires.

De la serie "Trujillo del Perú” (2023), de Gala Berger, acuarela e impresión sobre tela, sobre organza y tela

Por su parte, La lucidez geométrica, con curaduría de Teresa Riccardi y Ayelén Pagnanelli, pone en valor la obra de Alicia Orlandi (1937–2022), artista abstracta y geométrica, cuya producción de cinco décadas tuvo, el año pasado, una primera aparición pública en la galería Roldán.

En esta oportunidad, la exhibición incluirá más de sesenta obras —grabados, pinturas y monocopias— que ilustran sus búsquedas estéticas entre los años cincuenta y setenta, con muchas piezas que no se han expuesto en décadas, y que constituye la primera exhibición individual de la artista en un museo.

"Luz color" (1965), de Alicia Orlandi, óleo sobre tela

A través de las obras seleccionadas, se podrá observar cómo Orlandi adaptó elementos del informalismo y del arte cinético tanto al grabado como a la pintura, narrando una etapa fundamental en la historia de las mujeres argentinas en el ámbito de la abstracción.

“La exhibición representa una oportunidad para el público de conocer la deslumbrante obra de una artista que había sido olvidada por nuestro medio cultural, pero también de que la historia del arte pueda comenzar a otorgar el justo lugar que Alicia Orlandi debería ocupar”, destacó Pagnanelli.

"Circular ascendente" (1959), de Alicia Orlandi, óleo sobre chapadour

La obra de Orlandi, exhibida en colecciones de prestigio como las del Museum of Modern Art de Nueva York y el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, centra su atención en las monocopias, una técnica en la que se especializó y sobre la que publicó un libro en 1968.

Ambas exhibiciones son parte del programa Visibles en la Tempestad, que busca visibilizar prácticas artísticas de mujeres e identidades diversas desde 2021, y subrayan la importancia de resignificar el rol de las mujeres en el arte. Este objetivo encuentra resonancia en el programa Carolina Herrera for Women in the Arts, que apoya iniciativas creativas femeninas y colabora con instituciones como el Fashion Institute of Technology en Nueva York y la escuela Spectaculu en Río de Janeiro.

*El aire vacilaba a su alrededor. Artistas latinoamericanas y sus poéticas del mundo y La lucidez geométrica. Alicia Orlandi. Grabados, pinturas y monocopias, en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, Av. Infanta Isabel 555, en el Parque Tres de Febrero, CABA. Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h. Sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. Martes cerrado. Entrada: $9000: público general | $2500: residentes argentinos y/o extranjeros con DNI; miércoles sin cargo; jubilados, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad y un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.