El legado que Maradona dejó en la cultura argentina como nunca se mostró

Trailer de "El documental del 10", de Lucas Costa y Damián Originario

Diego Armando Maradona, conocido mundialmente por su destreza en el fútbol, dejó una huella imborrable no solo en el deporte, sino también en la cultura argentina. Su vida, llena de éxitos y controversias, se entrelaza con la historia y la identidad de Argentina, reflejando la pasión, el sufrimiento y la esperanza de su pueblo.

Maradona nació en Villa Fiorito, un barrio humilde de Buenos Aires, y desde muy chico mostró un talento extraordinario que lo llevó a la cima del fútbol mundial. Sin embargo, su conexión con el pueblo argentino iba más allá de sus habilidades en la cancha; representaba las luchas y aspiraciones de millones de personas. Su carrera alcanzó su punto culminante en la Copa del Mundo de 1986, donde se convirtió en un héroe nacional al llevar a Argentina a la victoria. Su famoso “Gol del Siglo” y la polémica “Mano de Dios” encapsulan la esencia de un país que celebra con fervor y enfrenta adversidades con determinación.

A pesar de sus logros, la vida de Maradona estuvo marcada por la lucha contra la adicción y altibajos personales, lo que lo hizo aún más cercano a muchos argentinos que conocen de cerca estas realidades. Su capacidad para caer y levantarse se convirtió en una metáfora de un país que ha enfrentado crisis, dictaduras y desafíos sociales. Maradona no solo era un jugador; era un compañero en la travesía de un pueblo que nunca se rinde.

Damián Originario y Lucas Costa dirigen “El documental del 10”

La influencia de Maradona trasciende el deporte y se siente en la música, la literatura y el arte. Su vida ha sido objeto de innumerables homenajes y reflexiones, inspirando a generaciones de artistas. Este entrecruzamiento se ve reflejado en la nueva película de Damián Originario y Lucas Costa, El documental del 10, que explora la vida de Maradona a través del arte, la música, la literatura y la poesía. Este proyecto, que cuenta con la participación de más de 40 artistas, busca mostrar cómo la figura de Maradona ha influido no sólo en sus obras, sino también en sus vidas. El mismo se presentará por primera vez el próximo martes 8 de octubre en el ciclo de La Nave de los Sueños que se realiza en la Biblioteca Nacional. Será a las 18:30 horas y con entrada libre y gratuita.

Entre las personalidades que dieron su testimonio se encuentran Andrés Ciro Martínez, Las Pastillas del Abuelo, Jairo, La Sole, La Beriso, Los Cafres, Zorrito, Eduardo Sacheri, Hernán Casciari, Gaby Rocca, Victor Hugo, Palito Ortega, Alejandro Apo, Alejandro Romero (autor de “La Mano de Dios”), Felipe Pigna, Dante Spinetta, Magui Aicega y Pablito Lescano.

Maradona enseñó que, a pesar de las adversidades, siempre hay espacio para la pasión, la alegría y la esperanza. Su legado continúa vivo en Argentina, uniendo a su gente en la devoción por el fútbol y la cultura. La imagen del “Diez” sigue presente en las calles, en las casas y en los corazones de quienes lo vieron jugar y de quienes han heredado su espíritu indomable.

“El documental del 10” se presentará el próximo martes 08 de octubre

Infobae Cultura conversó con Damián Originario, productor e ideólogo de este nuevo documento sobre Maradona.

—¿Cómo surgió la idea de este documental y qué visión querían darle?

—La idea nació de dos extremos. Por un lado, mi frustración con mi anterior documental, que quedó sin difusión debido a la pandemia. Fue un trabajo de cinco años que casi no se pudo mostrar. Por otro lado, está mi pasión por Diego Maradona y el fútbol. Diego fue mi ídolo desde chico, me marcó desde mi primer Mundial a los 11 años. La idea de hacer este nuevo documental surgió cuando mi esposa, cansada de verme frustrado, me sugirió que canalizara esa energía en algo nuevo, algo sobre Maradona. Esa misma noche empecé a pensar cómo fusionar mi amor por la música y la cultura con la figura de Diego. Quería hacer algo diferente, único, que no se hubiera hecho antes. Así nació el enfoque artístico: canciones, poemas, fotografías, todo alrededor de él.

—¿Cómo fue el proceso de selección de los entrevistados?

—Hacer un documental cultural independiente es como embarcarse en algo incierto, no sabes si llegarás a destino. Hubo una investigación previa, no solo sobre las canciones conocidas, sino también otras que descubrí en el camino, como las de Dante Spinetta y Peteco Carabajal, que no conocía. Al final, participaron los que quisieron estar, y todo se hizo desde la pasión y el fanatismo que tengo por Maradona.

—¿Tenías un guion definido desde el principio o el trabajo fue surgiendo de manera más espontánea?

—La idea, como te conté, era encontrarle un sentido desde el arte. Los maradonianos sabemos lo que Diego nos hizo sentir, pero me interesaba escuchar eso desde la perspectiva de los artistas. Quería mostrar cómo Diego influyó en sus obras, ya sea en canciones, poemas, cuentos, fotografía o murales. Me parecía interesante explorar ese lado y ver cómo estos artistas reconocidos expresan lo que Maradona significó para ellos.

Artistas como Fernando Samalea participan en el documental

—Los entrevistados destacan a Maradona como un artista, más allá del fútbol. ¿Qué opinás sobre eso?

—Estoy de acuerdo con quienes lo dicen. Si no hubiera sido futbolista, habría destacado en alguna forma de arte. Tenía una personalidad, un aura y un carisma fuera de lo común. Fue un verdadero artista, tanto en el fútbol como en la vida, con sus virtudes y defectos.

—Muchos músicos le dedicaron canciones a Maradona, y él respondía con humildad, apoyando a los artistas argentinos. ¿Cómo ves esa relación entre Maradona y la música?

—Maradona apoyaba todo lo argentino. Iba a ver a ver a Soledad cuando recién empezaba, a Los Piojos, a la Bersuit, y subía al escenario sin exigir nada, como un fanático más. Amaba el rock, el folclore y el cine de Leonardo Favio. Lo que quise mostrar en el documental es su respeto por los artistas y cómo valoraba su trabajo. Maradona tenía una conexión especial con la música y siempre daba su lugar a los músicos. Mi objetivo fue rescatar ese lado artístico de él, algo que no se ha mostrado tanto, y hacerlo de una manera distinta.

—¿Qué crees que unía a músicos de distintos estilos cuando hablaban de Diego?

—Lo que más me sorprendió fue que todos compartían un pasado en común. No digo que antes fuera mejor o peor, pero los partidos de esa época, como el Mundial del ‘86, se vivían de una forma única, especialmente después de la Guerra de Malvinas. Era como una novela, como dice Sacheri, una historia dentro de otra historia. Los músicos contaban cómo vivieron esos momentos con sus familias, de manera muy emotiva. El Zorrito, por ejemplo, decía que aunque hay muchos jugadores y artistas, Diego lo emocionaba de verdad. Lo que vi es que todos hablan de él con una emoción y ternura increíbles. Nos hace volver a quiénes éramos en ese entonces y a los momentos que vivimos. Diego marcó una época y, aunque ya no esté, siempre será uno de mis ídolos.

Diego Della Sala es uno de los periodista que dan su testimonio en el documental

—¿Qué recorrido tendrá la película?

—La idea es que la película llegue a todos. Hago documentales culturales para que la gente los vea, ya sea en centros culturales, bibliotecas, museos o donde nos inviten. Próximamente la presentaremos en la Biblioteca Nacional, y el 22 de octubre en la Universidad de La Matanza, en un auditorio para mil personas. Espero que venga mucha gente. Más allá de la política, creo que debemos impulsar la cultura y el cine, porque un país sin cultura es un país sin identidad. Estos documentales son retratos de momentos y personajes, para que las futuras generaciones sepan quién fue Maradona.

*”El documental del 10″ tendrá su preestreno el martes 08 de octubre a las 18:30 horas en la Biblioteca Nacional (Agüero 2502, CABA). Con entrada libre y gratuita, ingreso por orden de llegada.