Ricardo Darín en los Premios Sur 2024: “Menos cultura y menos cine, no es una buena ecuación”

Discurso de Ricardo Darín luego de recibir un reconocimiento a la trayectoria en la entrega de los Premios Sur 2024. Fuente: Max / TNT

La entrega de los Premios Sur 2024, organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina, se llevó a cabo en la fría noche del lunes en el Teatro Politeama, ubicado en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Durante su desarrollo se premió lo mejor de la reciente producción nacional, con reconocimientos en varias categorías para el gran éxito del cine de terror Cuando acecha la maldad de Demián Rugna; Blondi -el debut de Dolores Fonzi como directora-, Puan (protagonizada por Marcelo Subiotto y Leonardo Sbaraglia) y Los Delincuentes, de Rodrigo Moreno.

Sin embargo, el momento central de la noche ocurrió cuando Ricardo Darín -sin dudas, la gran estrella del cine argentino- subió al escenario para recibir un premio a la trayectoria. Luego de bromear un poco sobre la formalidad del título del premio (”no es un homenaje post mortem, cosa que me cae muy bien... Que también podría haber ocurrido, digamos todo”, dijo entre las risas del público), dijo “me tomé el atrevimiento, por primera vez en mi vida, de esbozar algo en el papel”.

A continuación, leyó un breve discurso que sentó su posición sobre el momento que vive el cine argentino, en medio de la polémica que invade al sector por las medidas de reestructuración en su política de subsidios que decidió la nueva conducción del INCAA, presidido por el economista Carlos Pirovano, e impulsadas desde el gobierno nacional por el Ministerio de Desregulación y Modernización del Estado a cargo de Federico Sturzenegger.

Susú Pecoraro y Ricardo Darín en la antesala de la ceremonia de entrega de los Premios Sur de cine argentino (Foto: Ramiro Souto)

“Nuestra actividad y la cultura en general están atravesando un momento de crisis, que yo sé el tiempo se va a encargar de corregir. El tiempo y nosotros, eso espero. De la mano de cierto desdén hacia nuestro trabajo, anda flotando la idea descabellada de que la cultura general no merece ni necesita incentivos y aportes estructurales. Es raro, porque nuestra gente se ganó la admiración del mundo entero a fuerza de talento. Ese valor agregado que de todas partes del mundo vengan a realizar sus producciones acá. No hace falta recordar que nuestra actividad genera miles de trabajos y divisas, tan importantes en estos momentos”.

“Estamos seguros de que se puede gestionar mejor, con idoneidad y transparencia. El arte es uno de los grandes aportes a nuestra economía y como toda actividad económica necesita inversión. Esa misma inversión que provocó la excelencia en todos los rubros de la producción audiovisual argentina. Es una gran oportunidad, no la dejemos pasar. Tal vez sea la última. Menos cultura, menos arte, menos cine, menos educación, no es una buena ecuación a futuro. Eso ya lo vimos”, concluyó el actor, cuyas palabras fueron coronadas por una gran ovación de pie, de todos los presentes en la platea del Politeama.

El discurso de Darín fue el punto alto de una noche de celebración de lo mejor del cine argentino en el año, con especiales homenajes a los aniversarios de los estrenos de La tregua (50 años), Camila (40 años) y Relatos salvajes (10 años). Hubo además, segmentos musicales dedicados a la música de Charly García, y entrega de premios de honor a la documentalista Carmen Guarini y el director Adolfo Aristarain.

Pasada la medianoche, durante la entrega de los últimos premios, dos de los ganadores resumieron el mensaje que la industria del cine argentino dejó en el aire. Cuando subió a recibir el premio a “Mejor actor protagónico” Marcelo Subiotto resumió el espíritu de la noche: “La cultura es una rama de la educación, es una rama de la salud, es un derecho y una necesidad para una sociedad. Se constituye, se construye y se enriquece, y tiene salud social si todo eso funciona. Y eso sucede con políticas de Estado. Seguiremos dando la lucha para que esas políticas no cesen”.

Fotograma de 'Cuando acecha la maldad', de Demian Rugna

Elegido como “mejor director” por su película Cuando acecha la maldad, el director Damián Rugna digo: “Mis tres primeras películas, con aportes privados, míos y del INCAA no las vió nadie... O sea, que si el Dios mercado me hubiese dicho ‘esto no es lo tuyo’, yo no estaría acá. Cuando acecha la maldad no hubiese existido tampoco, porque mi cuarta película Aterrados la hice luego de un concurso del INCAA. Con esto digo, gracias al apoyo a la cultura por parte del Estado porque me permitió estar acá”.

Ganadores de los Premios Sur 2024

Mejor Película de Ficción

Cuando acecha la maldad, de Demian Rugna

Mejor Película Documental

El juicio, de Ulises de la Orden

Mejor Ópera Prima

Blondi, de Dolores Fonzi

Escena de "Blondi", con Toto Rovito y Dolores Fonzi

Mejor Serie de Ficción

División Palermo

Mejor Dirección

Demian Rugna por Cuando acecha la maldad

Mejor Actriz Protagónica

Dolores Fonzi por Blondi

Mejor Actor Protagónico

Marcelo Subiotto por Puan

Fui, vi y escribí - Puan

Mejor Actriz de Reparto

Rita Cortese por Blondi

Mejor Actor de Reparto

Leonardo Sbaraglia por Puan

Revelación Femenina

Mariana Chaud por Los delincuentes

Revelación Masculina

Toto Rovito por Blondi

Rodrigo Moreno, director de "Los delincuentes"

Mejor Guion Original

Rodrigo Moreno por Los delincuentes

Mejor Guion Adaptado

Daniela Goggi y Andrea Garrote por El rapto, basada en El salto de papá de Martín Sivak

Dirección de Fotografía

Inés Duacastella y Alejo Maglio por Los delincuentes

Mejor Diseño de Vestuario

Pheonia Veloz por Cuando acecha la maldad

Los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, en una escena del documental "El juicio"

Mejor Montaje

Alberto Ponce por El juicio

Mejor Dirección de Arte

Sebastián Orgambide por El rapto

Mejor sonido

Leandro de Loredo por El rapto

Maquillaje y caracterización

Emmanuel Miño por Elena Sabe

Mejor Música Original

Santiago Dolan por Puan