Predijo los resultados electorales de Estados Unidos y afirma: “El mayor riesgo es no correr riesgos”

Nate Silver analiza la aversión al riesgo en su nuevo libro

Cuando termines el nuevo libro de Nate Silver, probablemente querrás hacer algo arriesgado. No por adrenalina ni hasta el punto de ser temerario, sino porque puede que estés convencido de que arriesgarse de vez en cuando -más de lo que la mayoría de la gente se siente cómoda- merece la pena.

En On the Edge: The Art of Risking Everything (Al límite: el arte de arriesgarlo todo), Silver expone de forma convincente la teoría de que, en general, los seres humanos tienen demasiada aversión al riesgo, y que quienes saben luchar con discernimiento contra ese impulso suelen obtener grandes beneficios en la vida.

Además de su trabajo diario -que le ha dado fama- como pronosticador, estadístico y escritor, Silver es un consumado jugador de póquer. Por ello, comienza su análisis de las personas con alta tolerancia al riesgo con un análisis detallado del juego y de quienes lo practican.

Resulta que, según Silver, los jugadores de póquer, los astronautas y los gestores de fondos de cobertura tienen más en común de lo que la gente podría suponer, incluso a nivel fisiológico. “El mayor riesgo es no correr ningún riesgo”, dijo Mark Zuckerberg, una opinión muy extendida en Silicon Valley que Silver analiza detenidamente en este libro.

En este libro, Nate Silver investiga cómo podemos distinguir, en medio del universo de datos que nos rodean

Dado su conocimiento del póquer y su afinidad con él, Silver tiende a insistir en la lente a través de la que mira, quizás en cierta medida. Quienes no estén interesados en las estadísticas o las estrategias pueden tener dificultades para leer este libro. Pero si no te importa o te intriga el juego, Silver acaba ampliando su cohorte, sobre todo en lo que podría ser su capítulo más interesante en el que discute los “hábitos de los que asumen riesgos con gran éxito”.

Aunque hay que reconocer que Silver dedica mucho tiempo a hablar de póquer, “Al límite” es un libro interdisciplinar que invita a la reflexión y que abarca una gran cantidad de temas de actualidad, desde la inteligencia artificial, la teoría política y lo que ocurre cuando los que asumen riesgos van demasiado lejos.

Nate Silver, reconocido estadístico y pionero en el periodismo de datos, ha generado una gran expectativa con este nuevo libro, siendo destacado por prestigiosas publicaciones como Financial Times, The Guardian y The Sunday Times.

Silver, nacido en 1978, alcanzó notoriedad nacional durante las elecciones presidenciales de 2008, cuando sus modelos estadísticos predijeron con precisión el resultado de las primarias y las elecciones generales en 49 de 50 estados. En las elecciones de 2012, aumentó su reputación al predecir correctamente los resultados en todos los estados.

Este estadístico también es conocido por su plataforma digital FiveThirtyEight, que fundó motivado por la falta de sofisticación en las métricas de encuestas populares. Inicialmente un blog sobre encuestas políticas, FiveThirtyEight se transformó en una referencia en análisis estadísticos abarcando deportes, ciencia y cultura popular. Esta expansión le valió reconocimiento y el sitio se convirtió en una fuente fiable de análisis accesibles. Lideró este proyecto hasta 2023.

“Al límite” explora la toma de riesgos a través de historias de profesionales de diferentes ámbitos, incluyendo casinos, empresas de capital riesgo y redes de criptomonedas. Inspirado por su experiencia como jugador profesional de póquer, Silver busca ofrecer herramientas para navegar la incertidumbre en el siglo XXI. Este lanzamiento será acompañado por el podcast Risky Business, en el que Silver aplicará su marco analítico a diversos temas.

El autor propone estrategias basadas en su experiencia en póquer

Nate Silver es también autor del bestseller La señal y el ruido: Por qué fracasan tantas predicciones y algunas no, el cual recibió elogios del Wall Street Journal por ser “accesible” y “minuciosamente investigado”. Forbes consideró este libro “lectura esencial en la era del Big Data”. En su obra, Silver expone métodos para distinguir señales significativas entre datos ruidosos y ofrece insights sobre predicciones más certeras.

Además de su trabajo en FiveThirtyEight, Silver ha colaborado con importantes publicaciones como ESPN, Sports Illustrated, Slate, New York Sun y New York Times. Sus análisis han aparecido en medios como Newsweek, Huffington Post y Vanity Fair. Dentro del ámbito de reconocimientos, ha sido incluido entre las 100 personas más creativas de Fast Company, las 100 personas más influyentes de TIME y los 100 agentes del cambio de Rolling Stone.

Actualmente, Nate Silver continúa compartiendo sus análisis y reflexiones con más de 68.000 suscriptores a través de su boletín en la plataforma Substack, Silver Bulletin. Esta carrera, marcada por su búsqueda constante de precisión y su capacidad para convertir datos en información accesible y útil, posiciona a Nate Silver como una de las figuras más influyentes en la intersección entre la estadística y el periodismo moderno.

Fuente AP