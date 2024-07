Mike Leigh, Durga Chew-Bose, Camille Dalmais y Clément Ducol serán premiados en el Festival de Toronto

Durga Chew-Bose será galardonada con el premio Emerging Talent Award en el TIFF

El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) ha revelado cuatro nuevos homenajeados que recibirán un Premio Tribute en la edición de 2024. El reconocido cineasta británico Mike Leigh será galardonado con el Premio al Director Ebert del TIFF; la cineasta emergente canadiense Durga Chew-Bose recibirá el Premio al Talento Emergente del TIFF, presentado por Amazon MGM Studios; y el dúo de compositores franceses Camille Dalmais y Clément Ducol serán honrados con el Premio Variety Artesano del TIFF por su trabajo en la banda sonora de Emilia Pérez, una película de Netflix.

Mike Leigh, nominado al Premio de la Academia, regresa al TIFF para el estreno mundial de su vigesimotercer filme, “Hard Truths”, en el programa de Presentaciones Especiales. Mike Leigh ha tenido ocho películas en la Selección Oficial del Festival, incluyendo “Another Year”, “Happy-Go-Lucky” y “Mr. Turner”. Cameron Bailey, director del TIFF, comentó: “Es un verdadero honor dar la bienvenida a Mike Leigh de nuevo al Festival y presentarle el Premio al Director Ebert del TIFF. Leigh ha sido reconocido durante mucho tiempo como uno de los grandes artistas del cine”.

La cineasta emergente Durga Chew-Bose estrenará su largometraje “Bonjour Tristesse” en el programa Discovery del Festival. Bailey expresó: “Estamos emocionados de honrar a la cineasta canadiense Durga Chew-Bose con el Premio al Talento Emergente del TIFF. Su debut cinematográfico, Bonjour Tristesse, reimagina el clásico filme con imágenes impactantes e intuitivas sobre los personajes”. La película está distribuida por Elevation Pictures en Canadá y cuenta con la participación de Chloë Sevigny y Claes Bang.

El dúo Camille Dalmais y Clément Ducol será reconocido por su destacada labor musical en la banda sonora de “Emilia Pérez”, un filme de Jacques Audiard. Jazz Tangcay, editor senior de artesanos en Variety, afirmó: “Variety se honra en otorgar el Premio Artesano a Camille y Clément en el Festival Internacional de Cine de Toronto. La banda sonora de Emilia Pérez es un verdadero regalo de estos talentosos músicos”. Previamente, Camille colaboró con múltiples artistas y participó en proyectos audiovisuales notables como el tema de los créditos finales de la película de Disney, Ratatouille.

Mike Leigh ha tenido una carrera prolífica, comenzando con “Bleak Moments” en 1971. Entre sus premios se encuentran la Palma de Oro en Cannes, el León de Oro en Venecia, varios BAFTA y siete nominaciones al Oscar. Leigh también ha dirigido más de 20 obras de teatro, incluido “Abigail’s Party”. Ha trabajado con actores destacados como Marianne Jean-Baptiste, quien se une a él en su último filme, “Hard Truths”, una íntima exploración de la vida familiar moderna.

Durga Chew-Bose, además de ser cineasta, es escritora y editora. Su colección de ensayos “Too Much and Not the Mood” fue publicada en 2017. Ha escrito para diversas publicaciones y sobre una gama de directores internacionales. Ha demostrado ser una apasionada cinéfila, habiendo hablado sobre las obras de maestros como Michelangelo Antonioni.

El Festival Internacional de Cine de Toronto se efectuará del 5 al 15 de septiembre de 2024. Esta es la sexta edición de los Premios Tribute del TIFF, que son la mayor recaudación de fondos del Festival, apoyando al Every Story Fund de TIFF, que promueve la diversidad, equidad, inclusión y pertenencia en el cine.

Hard Truths, la nueva película de Mike Leigh, está distribuida en los Estados Unidos por Bleecker Street y en Canadá por Mongrel Media. Bajo el espíritu de Roger Ebert, quien elogió a Leigh por su ‘simpatía, observación penetrante y capacidad para la comedia humana,’ el Premio al Director Ebert del TIFF ya ha sido entregado a visionarios como Martin Scorsese, Ava DuVernay y Claire Denis.

Los premios han actuado como un indicador de la temporada de premios, honrando a destacados contribuyentes de la industria cinematográfica. Pasados honorees han sido Colman Domingo, Michelle Yeoh, Brendan Fraser y Jessica Chastain, quienes luego recibieron reconocimientos internacionales similares.

Camille Dalmais comenzó su carrera con el álbum “Le Sac des Filles” y ha ganado varios premios Victoires de la Musique. Su trabajo ha incluido colaboraciones con artistas notables y composiciones para películas como “I’ll Go Where You Go” de Géraldine Nakache y “Fever” de Raphaël Neal. Clément Ducol, por su parte, se ha destacado como músico, arreglista y productor, colaborando con figuras tan variadas como Hans Zimmer y Leos Carax en “Annette,” protaganozada por Adam Driver y Marion Cotillard.

