El BAFICI convoca a participar de su edición 2024

El BAFICI 2024 promete ser un crisol de creatividad y calidad, una ventana al cine independiente para talentos emergentes y consolidados

Hasta el miércoles 31 de enero, está abierta la convocatoria para participar de la 25° edición del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), que se llevará a cabo del miércoles 17 al domingo 28 de abril de 2024.

El festival contará con diversas secciones competitivas y no competitivas, abriendo sus puertas a largometrajes y cortometrajes de ficción, documentales y experimentales, priorizando películas finalizadas después del 1 de enero de 2023. Además, se enfoca en estrenos nacionales, internacionales y mundiales de películas extranjeras, así como en estrenos mundiales de películas argentinas.

El festival, programado del 17 al 28 de abril de 2024, se prepara para ser un espacio de encuentro entre artistas, creadores y espectadores

Los cineastas interesados en participar en el festival pueden inscribir sus obras de manera gratuita, completando el formulario de inscripción y proporcionando un enlace para la descarga o visualización en línea de la película. La recomendación es cargar la película en la plataforma Vimeo y protegerla con una contraseña.

El festival contará con secciones oficiales competitivas, como la Competencia Oficial Internacional, la Competencia Oficial Argentina y la Competencia Oficial Vanguardia y Género. Cada sección tiene criterios específicos para la selección de películas y cuenta con jurados encargados de otorgar premios en diferentes categorías, como Mejor Actuación, Premio Especial del Jurado, Mejor Dirección, Mejor Cortometraje y Mejor Largometraje, entre otros.

Los detalles sobre las aplicaciones, materiales requeridos para la selección, fechas límite y envío de copias de proyección están detallados en el reglamento oficial del festival. La participación en este evento supone la aceptación de las reglas y condiciones establecidas por la organización.

El Ministerio de Cultura de Buenos Aires ha anunciado la convocatoria para su 25ª edición

En la edición número 25 del BAFICI “continúa una tradición insoslayable de cada otoño porteño, para ofrecer un menú en el que se explora la variedad arte cinematográfico, y en donde se combinan los talentos emergentes y las nuevas tendencias con las películas de directores de gran trayectoria que cada vez menos llegan a las salas por fuera de estos doce días en los que Buenos Aires respira cine desde la mañana a la noche”, destacó Javier Porta Fouz, director artístico del festival

Hay que recordar que en la edición 2023 hubo proyecciones de más de 250 películas, entre competencias, secciones y retrospectivas. Además, entre los ganadores se destacaron en la Competencia Internacional: Gran Premio del Jurado: The New Greatness Case de Anna Shishova (Finlandia/Croacia/Noruega); Mejor Largometraje: And, Towards Happy Alleys de Sreemoyee Singh (India) y Mejor Dirección: Agustín Carbonere por El santo (Argentina). Por otra parte, en la Competencia Argentina, el Gran Premio del Jurado fue para Terminal Young de Lucía Seles. Mejor Largometraje para Clorindo Testa de Mariano Llinás. y Mejor Dirección: Martín Shanly por Arturo a los 30″.

[Fotos: prensa Ministerio de Cultura GCBA]