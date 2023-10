Del Colón al San Martín, el Festival de Jazz toma la Ciudad Buenos Aires

Entre el jueves y el domingo próximos la ciudad de Buenos Aires celebrará su ya tradicional Festival Internacional de Jazz, con una amplia gama de conciertos, cine y masterclasses, y la presencia de músicos internacionales junto a los artistas nacionales que integran la constante y variada oferta jazzística local.

Organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esta 16ta edición del encuentro tendrá entre sus principales figuras a los italianos Fabrizio Bosso en trompeta y Julián Mazzariello en piano, reunidos en el dúo Tandem y con más de dos décadas de vigencia; el pianista español Moises Sánchez, figura ascendente de la escena europea, la dupla brasileña de Vanessa Moreno y Salomão Soares y el cuarteto de María Toro, flautista y compositora gallega radicada en Río de Janeiro.

Los italianos Fabrizio Bosso y Julián Mazzariello

Otra de las presencias fuertes de esta edición será la del saxofonista holandés Iman Spaargaren al frente del Undercurret Trío, que completan los argentinos Guillermo Celano en guitarra y Marcos Baggiani en batería, dos músicos radicados hace años en Amsterdam y a quienes se sumará el trompetista Ferard Kleijn, co-lider de la banda Wild Man Conspiracy y con una docena de discos a su nombre.

Esta nueva edición del Festival tendrá además una numerosa presencia latinoamericana, entre ellas la del pianista Felipe Riveros, un músico peruano, radicado hace años en Chile y con una interesante presencia internacional; quien tendrá a su cargo la apertura del encuentro en la Usina del Arte junto a los locales Juan Bayón en contrabajo y Carto Brandán en batería; la agrupación paraguaya Ensamble Palito Miranda, el combo Ecuador Contemporáneo y el trio del pianista brasileño Antonio Guerra.

Iman Spaargaren y Gerard Kleijn, la presencia neerlandesa en el Festival

Más allá de los vaivenes de la economía, esta 16ta edición del Festival será también una nueva oportunidad para que un público de presencia no tan constante en el circuito jazzero, conozca de primera mano la pujante oferta local. Por caso, la Big Band del Conservatorio Manuel de Falla, este año dirigida por el trompetista Mariano Loiácono; que tendrá a su cargo el segundo show de apertura en La Usina, como también el Ndez Trio, integrado por Cirilo Fernández en piano, Mariano Sívori en contrabajo y Pipi Piazzolla en batería, que el domingo 5 estarán presentando material de su nuevo disco, próximo a ser editado.

Un par de días antes, el viernes 3, el Salón Dorado del Teatro Colón, recibirá al pianista Nicolás Guerschberg, miembro fundacional del sexteto Escalandrum, quien ofrecerá un concierto con composiciones de Charles Mingus, uno de los músicos fundamentales en la historia grande del género. Lo acompañará otro “escalandrum”, el saxo alto Gustavo Musso.

Ndez Trío, con Pipi Piazzolla, Cirilo Fernández y Mariano Sívori

Paralelamente se completará una nutrida agenda con músicos locales, entre ellos Julián Solarsz, Jeanette Nenezian, Romina Fuchs, Martin Robbio, Joaquín Muro, Valentina Rubio y Maxi Kirszner, quienes presentarán su música en locales emblemáticos del circuito porteño, como Bebop Club, Thelonious, Prez, Jazz Voyeur y el Centro Cultural Nueva Uriarte, junto a la continuidad del histórico ciclo Jazzología, con la conducción de Carlos Inzillo.

Las masterclass serán también importantes puntos de encuentro del Festival. La agenda incluye canto a cargo de Vanessa Moreno y de composición, instrumentación, improvisación y ensamble con la participación de Ecuador Contemporáneo, Iman Spaargaren, Gerard Kleijn, María Toro, Vanessa Moreno & Salomão Soares y Victor Morel.

El pianista español Moisés Sánchez participa del Festival porteño y del de Córdoba

La directora artística del Festival, la cantante Julia Moscardini, destacó para Infobae Cultura, la importancia de la presencia continental en el encuentro porteño. “No es sencillo encontrar la posibilidad de traer músicos extranjeros. Generalmente son artistas muy demandados. Por eso buscamos fortalecer una agenda latinoamericana, con buenos músicos que tienen pocas posibilidades de venir aquí a través del circuito comercial y que es interesante que el público argentino conozca”.

—¿De allí que hayas elegido artistas latinoamericanos, Rivero y el dúo de Vanessa Moreno y Soares, para los shows de inauguración y clausura?

—Es que creo que eso va a ser muy interesante. Riveros es un músico con mucha trayectoria que actuó en Estados Unidos y Europa y Vanessa es una cantante muy talentosa, que compartió escenario y grabaciones con artistas de la talla de Gilberto Gil, Edu Lobo o Dori Caymmi y tiene este dúo con Salomão, que tocó con artistas muy importantes como Hermeto Pascoal, Toninho Horta, Hamilton de Holanda y Leny Andrade.

Vanessa Moreno y Salomao Soares, el dúo de Brasil (Dani Gurgel)

—¿Cómo fue el proceso de selección para conformar la grilla?

—Es un proceso extenso y de mucho trabajo. Nos llegan infinidad de propuestas. El Festival ya tiene su historia y hay músicos de muchos países que quieren venir. Por eso hacemos una selección muy cuidadosa. Buscamos propuestas que resulten interesantes, que tengan la calidad que requiere el Festival y que se ajusten al presupuesto que tenemos. También realizamos dos convocatorias: Nuevos Discos y Nueva Generación, dirigidas a músicos de hasta 35 años. La selección fue hecha por un jurado integrado por Eleonora Eubel, Patricio Carpossi y Gustavo Musso. Eso nos permitió poder presentar cinco nuevos discos editados entre agosto del 2022 y julio del 2023 y cinco proyectos de jóvenes músicos de la escena local.

—La parte económica es una traba sustancial para la llegada de músicos internacionales. ¿Cómo lo resolvieron este año?

—Intentamos llegar a un número posible y trabajamos en conjunto. Aquí es muy importante el apoyo de las embajadas y de los institutos culturales. Tuvimos mucha colaboración de Italia, de España, de Brasil, del Centro Cultural Brasil-Argentina (CCBA). Trabajamos también en conjunto con el Festival de Córdoba para compartir figuras. En otros casos el acuerdo fue con los músicos directamente, como con el cuarteto holandés, que incluye a Celano y Baggiani, dos argentinos que viven allá y que nos resultaba muy interesante tenerlos. Ellos consiguieron apoyo para venir y nosotros pudimos completar el resto. Estoy muy contenta con esto, porque son dos músicos que han construido una carrera internacional y está bueno que el público pueda verlos.

Jeanette Nenezian, el nuevo jazz argentino está presente

—Comenzaste a dirigir el Festival en 2021 en pandemia y sucediendo a Adrián Iaies, con más de 10 años al frente del encuentro. ¿Qué aprendiste en estos tres años?

—Que es algo tiene muchas aristas, que como público nunca me hubiera imaginado. Las negociaciones, el manejo de agendas, la conformación de las grillas. Sigo aprendiendo mucho. Es un gran desafío y un trabajo difícil y comprometido también desde lo artístico. En este sentido, intento ser lo más fiel posible a lo que el jazz actual está reflejando en el mundo. Algo que contribuye incluso en mi formación musical, porque me obliga a abrirme a esa realidad. A ir más allá de mi radar personal. Y eso en definitiva me nutre.

*Programación completa y reserva de entradas en la web. Para los espectáculos que requieren de reserva previa, las entradas se reservarán 48 horas antes desde la misma web. Sedes Ba Jazz 2023: Usina del Arte, Agustín R. Caffarena 1, La Boca / El Cultural San Martín, Paraná 320, San Nicolás / Salón Dorado del Teatro Colón, Libertad 621, San Nicolás / Museo del Cine, Agustín R. Caffarena 51, La Boca / Vidriera de la DGEART, Perú 374, San Telmo / Bebop Club, Uriarte 1658, Palermo / Jazz Voyeur Club, Posadas 1557, Recoleta / Prez. Jazz & Music Club, Dr. Tomás Manuel de Anchorena 1347, Barrio Norte / Thelonious Club, Nicaragua 5549, Palermo / Centro Cultural Nueva Uriarte, Uriarte 1289, Palermo.