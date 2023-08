La historia de un emotivo encuentro en la pequeña isla que alojó a los pasajeros varados del 11 de septiembre

Paisaje de la playa frente al mar de Gander (Crédito: Gentileza Alejandro Veroutis -Teatro Maipo)

En un emotivo gesto que ha conmovido a toda la comunidad de Gander, el elenco de la exitosa obra teatral Come From Away viajó a la pequeña ciudad canadiense para encontrarse con los protagonistas reales de la historia que inspiró la aclamada producción. La reunión tuvo lugar el pasado fin de semana y fue una experiencia inolvidable tanto para los actores como para los verdaderos héroes de esta increíble historia de solidaridad y humanidad.

Come From Away es una obra musical que narra la increíble historia de cómo la comunidad de Gander acogió a más de 7000 pasajeros varados después de que se cerrara el espacio aéreo estadounidense tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Durante cinco días, los habitantes de Gander y las comunidades vecinas se unieron para brindar apoyo, refugio y cariño a personas que nunca antes habían conocido. Esta historia real de generosidad y empatía ha sido llevada a los escenarios con gran éxito y ha tocado los corazones de espectadores de todo el mundo.

Frente al Teatro de Gander.Carla Calabrese posa junto al elenco actores músicos y directores argentinos de “come from away” argentina (Crédito: Gentileza Alejandro Veroutis -Teatro Maipo)

La directora Carla Calabrese y el elenco argentino completo: Gabriela Bevacqua, Sebastián Holz, Mela Lenoir, Fernando Margenet, Argentino Molinuevo, Edgardo Moreira, Silvina Nieto, Marisol Otero, Agustín Perez Costa, Federico Couts, Silvana Tomé, Manu Victoria, Lali Vidal, Pato Witis, Fátima Seidenari, y los músicos: Santiago Rosso, Santiago Molina, Maximiliano Cataldi, Natacha Tello, Juan Denari, Paula Solange Morales, Pablo Mengo, Luis Lattanzi, Tomas Horenstein, fueron agasajados y recibidos por los personajes reales que uno ve interpretados en escena y que a casi 22 años de aquel hecho trágico que conmovió al mundo siguen siendo solidarios con su gente y el mundo que los visita. Llegaron al país del norte en un vuelo de 10 horas de duración gracias a un posicionamiento del avión de Solidaire piloteado por Enrique Piñeyro.

Elenco completo y directores de cada área junto a Carla Calabrese en la falla de Dover (Crédito: Gentileza Alejandro Veroutis -Teatro Maipo)

Los protagonistas reales de la historia, muchos de ellos residentes de Gander, se mostraron encantados de conocer a los actores que han llevado su experiencia al escenario. Para ellos, fue un recordatorio de la poderosa conexión que se formó entre los lugareños y los pasajeros varados, y cómo esa experiencia cambió la vida de todos los involucrados.

Carla Calabrese junto al productor de Broadway Michael Rubinoff y el elenco argentino en pleno actores músicos y directores de cada área de “come from away” argentina (Crédito: Gentileza Alejandro Veroutis -Teatro Maipo)

El encuentro también incluyó una emotiva ceremonia de agradecimiento en la que los actores y el equipo de producción entregaron a cada uno de los protagonistas reales un pequeño obsequio como muestra de su gratitud y reconocimiento. Para ambas partes, este evento quedará en la memoria como un momento de conexión y unidad que trasciende el tiempo y la distancia.

La visita del elenco a Gander ha sido una experiencia transformadora para todos los involucrados. Esta conmovedora historia continúa tocando los corazones de las personas, recordándonos la importancia de la empatía y la bondad en tiempos difíciles. La ciudad de Gander y sus habitantes, así como los actores y equipo de la obra, han demostrado que la humanidad tiene el poder de unirse y superar las adversidades cuando se enfrenta con amor y generosidad.

Marisol Otero junto a Astrid Van Wieren ambas interpretan a Diane en Buenos Aires, Broadway y Gander (Crédito: Gentileza Alejandro Veroutis -Teatro Maipo)

Irene Sankoff, David Hare, y Michael Rubinoff, los creadores, autores y el productor del exitoso premiado musical de Broadway Come From Away fueron los encargados de invitar al elenco de la versión argentina que dirige Carla Calabrese y que se presenta desde junio del 2022 con gran suceso en el Teatro Maipo de Buenos Aires viajó a Canadá, a la isla de Newfoundland, más precisamente a Gander para ver la versión teatral que se dio a conocer por primera vez luego del éxito mundial en el pueblo donde un 11 de septiembre de 2001 fueron parte de una historia real que conmovió al mundo y ocupó las portadas de todos los diarios de los cinco continentes.

Marisol Otero y Fernando Margenet, la pareja del musical como Diane y Nick los personajes de la obra (Crédito: Gentileza Alejandro Veroutis -Teatro Maipo)

“Llegamos a Gander después de 2 años de hacer Come From Away. Viajamos a Canadá, los directores, el elenco entero y todos los músicos de la puesta argentina del gran musical de Broadway. Tanto los autores Irene Sankoff y David Hein (quienes estuvieron presenciando el estreno en nuestro país) como la producción y el elenco original de Broadway valoran muchísimo nuestra puesta en escena en el Teatro Maipo y todo el éxito y reconocimiento tiene en nuestro país”, contó Carla Calabrese sobre la experiencia que vivieron y agregó: “Fuimos recibidos con calidez y entusiasmo por los integrantes de la puesta canadiense de Come From Away, por todo el pueblo de Gander y por las personas reales que inspiraron la historia que se cuenta en cada función. Fue realmente emocionante conocer a las personas reales que interpretamos en el escenario, los seres humanos que a través de la solidaridad, empatía y generosidad inspiraron esta historia verdadera que es un abrazo al alma. Escuchar sus recuerdos mientras nos preparaban una cena en la sede del Ejército de Salvación, ver su humildad y generosidad nos dio a todos otra perspectiva, nos ayudó a reordenar prioridades y recordar los valores que realmente importan. Nos unió como compañeros de trabajo, nos llenó de alegría sentir que no todo está perdido y que podemos convertirnos en mejores personas cada día si podemos ayudar a quien lo necesite , sonreír en lugar de insultar, comprender en lugar de gritar o tocar bocina, entender que somos interdependientes y necesitamos vivir en comunidad y armonía”.

Aeropuerto de Gander (Crédito: Gentileza Alejandro Veroutis -Teatro Maipo)

Entre todas las anécdotas que vivieron en estos días en Canadá, ellos destacan que Edgardo Moreira, quien representa al alcalde de Gander, conoció a Claude Elliot el verdadero alcalde, que el 11-9 -2001 estuvo a cargo de la organización de los refugiados provenientes de los 38 aviones desviados a Gander a causa del ataque a las torres gemelas. Ellos se hicieron amigos. Por otra parte, visitaron la veterinaria de Bonnie Harris, la persona real que interpreta en el escenario Silvana Tome, quien les contó todo acerca de cómo se ocupó esa semana trágica de todos los animales alojados en las bodegas. La Beulah Cooper real, que interpreta Gabriela Bevaqua, quien fue la directora de escuela que recibió y alojó a 700 personas en su academia, cocinó para ellos en una de las bases del ejército de Salvación y el mismo Oz Fudge (jefe de Policía en 2001) sigue en Gander y se ocupó de servir los platos de un riquísimo guiso que cocinaron en honor a las visitas argentinas.

Marisol Otero y Fernando Margenet la pareja del musical que interpretan a Diane y Nick los personajes reales que se enamoraron en Gander (Crédito: Gentileza Alejandro Veroutis -Teatro Maipo)

El musical Come From away cuenta con la dirección de Carla Calabrese y la producción de The Stage Company, responsables de éxitos teatrales como “El Curioso Incidente del Perro a Medianoche” y “Shrek, el Musical”, entre muchos otros títulos trascendentes. Tiene a un gran elenco sobre el escenario conformado por 15 actores que además cantan y bailan acompañados por una banda de 9 músicos en vivo. La obra fue el gran suceso del teatro musical en el 2022 en la Argentina y recibió el récord de 23 nominaciones a los premios Hugo al teatro musical, 13 nominaciones a los premios Ace, y 2 nominaciones a los premios María Guerrero.

Tráiler del musical "Come from away", con dirección de Carla Calabrese y producción de The Stage Company.

Además, Michael Rubinoff, productor teatral de Broadway y máximo responsable de la producción de Come from away en Canadá, anunció públicamente, tanto al público presente en la función como a la prensa canadiense, que la versión teatral argentina creada por Carla Calabrese llegará a España el próximo año. De esta manera, actores, músicos y directores argentinos se presentarán a partir de la primera semana de septiembre de 2024 en el Teatro Marquina de Madrid con esta premiada y elogiada versión.

Carla Calabrese con el elenco en pleno de come from away en la pista del auténtico e histórico aeropuerto de Gander (Crédito: Gentileza Alejandro Veroutis -Teatro Maipo)

Por otra parte, la directora comentó qué significa para ellos como elenco esta experiencia vivida: “Siento que no solo nos afianza los vínculos entre nosotros, sino que nos da una perspectiva diferente y profunda de nuestra misión artística, tanto a los actores como a los directores, productores, y técnicos que nos acompañaron. Nos aporta una dimensión diferente acerca del poder de transmitir historias reales poderosas con la mayor calidad y profesionalidad posible que puedan transformar a la vez las emociones y la vida de otros para generar una sociedad mejor. Nos llegan muy rápido las noticias malas y si no fuera por Come From Away esta historia sería mucho menos conocida. Como si lo bueno no vendiera. El heroísmo y la solidaridad no dan publicidad y esta es una historia digna de contar para que se conozca que mientras ocurría una tragedia terrible y absurda repleta de odio y estupidez en Estados Unidos, en otro lugar del mundo, lo mejor de las personas surgía en forma de generosidad y bondad”.

A partir del próximo viernes 11 de agosto se seguirán desarrollando las funciones de Come from away en el Teatro Maipo de Buenos Aires, todos los viernes, sábados y domingos. Las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro y en sistema Plateanet.

