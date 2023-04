Ariel Wilner se nutre de la inteligencia artificial para crear arte contemporáneo en tiempo real

Neotenia está abierta al público del jueves 6 al domingo 9 de abril en Munar Arte (Av. Don Pedro de Mendoza 1555, La Boca), de 12 a 19 hs.

Las obras de arte no están exentas de los avances tecnológicos. Al contrario, cada día más, se suman elementos digitales que proponen nuevas experiencias a través de la tecnología. Ya sea pantallas gigantes, propuestas inmersivas u obras de arte que sólo se ven en el metaverso, la oferta artística se amplía permanentemente para reflexionar sobre temáticas que están sucediendo en tiempo real. En este marco, nace la propuesta del doctor en biología molecular Ariel Wilner, quien crea obras de arte a través del uso de la inteligencia artificial, es decir, del intercambio con un bot al que le ordena qué y cómo expresar visualmente sus ideas.

Te puede interesar: La inteligencia artificial en el arte es emocionante y está lejos de ser una amenaza

Neotenia es el nombre de la muestra que exhibe Munar Arte con entrada gratuita hasta este domingo 9, con la curaduría de Juan Pablo Forlat. A través de obras de arte digitales, entre las que se incluyen videos e imágenes fijas, Wilner indaga sobre el universo biológico invisible que nos rodea e invita a reflexionar sobre distintas problemáticas que golpean al mundo. Las imágenes exploran la frontera entre lo posible, lo real y la ciencia ficción, adentrándose en paisajes imaginarios del mundo subcelular y molecular. “La neotenia es un proceso estudiado por la biología evolutiva por el cual una población adulta conserva características del estado juvenil. Por ejemplo, la creatividad que permite a científicos y artistas explorar territorios desconocidos en búsqueda de nuevas ideas y descubrimientos, puede ser entendida como la capacidad neoténica de mantener la puerta de la imaginación abierta como en la niñez”, afirma el artista en diálogo con Infobae Cultura.

Las piezas de esta exposición conforman la producción más reciente de Ariel Wilner, creadas en los últimos seis meses (2022-2023) con modelos de inteligencia artificial basados en redes neuronales artificiales (Foto: "Neotenia - Serie Clásica)

La muestra propone vivir una experiencia que despierte los sentidos, que permita reflexionar sobre la ciencia desde una mirada artística en la que la emocionalidad y la empatía sean el canal para la transformación social. “La ciencia habla mucho de lo que sabe, pero no habla de lo que no sabe. Eso es lo que a mí me entusiasma explorar, lo que falta. Por ejemplo, la ciencia no puede llegar a explicar cómo es que de nuestro cerebro salen efectivamente las palabras o la imaginación, sabe qué mecanismos ocurren, pero no cómo ocurre. En este sentido mi obra busca conmover porque desde la fuerza de la imagen intento, además, aportar contenido para buscar cuestionarnos sobre diferentes temas de interés para el mundo”, explica el artista.

Con 62 años y una carrera de base científica, hace cinco años que el arte se volvió su gran pasión. Se formó como biólogo con énfasis en Evolución. Completó estudios de posgrado obteniendo un Master of Science en Genética Molecular de la Universidad Hebrea de Jerusalem y un Doctorado en Biología Molecular de la Universidad de Buenos Aires. Como artista ha exhibido su obra en The Brick Lane Gallery London en 2016 y en la Bienal Internacional de Ciencia, Arte y Tecnología BIT 2020.

“La neotenia es un proceso estudiado por la biología evolutiva por el cual una población adulta conserva características del estado juvenil", explica Ariel Wilner (Foto: "Neotenia - Serie Inteligencia artificial")

Las piezas de esta exposición conforman la producción más reciente del artista, creadas en los últimos seis meses (2022-2023) con modelos de inteligencia artificial basados en redes neuronales artificiales con capacidad de representación de imágenes a partir de texto. Este algoritmo toma como entrada un texto o descripción en lenguaje natural de la imagen que Wilner desea generar y responde produciendo una imagen que representa o coincide con esa descripción. “Me gusta presentar una muestra que es de última tecnología. Es arte contemporáneo en tiempo real”, afirma.

Sin embargo, la búsqueda no es solo conceptual. Detrás de las órdenes, los códigos y los algoritmos hay una búsqueda estética. “Cuando una persona observa cierta combinación de formas y colores, se despierta cierta emocionalidad. Lo que yo hago es cambiar conceptos en la cabeza de la gente. Me enfrento con cosas que están muy instaladas en la sociedad. Ese escenario bello que planteo en las obras te hace permeable a escuchar cosas heterodoxas para tu pensamiento”, afirma el artista.

Se presenta en Munar Arte con entrada gratis (Foto: "Neotenia - Serie Inteligencia artificial")

* Neotenia está abierta al público desde el jueves 6 y hasta el domingo 9 de abril, de 12 a 19 hs. en Munar Arte (Av. Don Pedro de Mendoza 1555, La Boca) con entrada libre y gratuita.

Seguir leyendo