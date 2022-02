El mejor cine israelí del siglo XXI desembarca en Argentina

"Voces doradas", de Evgeny Ruman, inicia la programación del Festival Seret

Desde este jueves 24 de febrero y hasta el 3 de marzo de 2022 se llevará a cabo en nuestro país el Festival Internacional de Cine Israelí, Seret. Con la llegada de esta muestra, que tiene ediciones anualmente en Inglaterra, Alemania, Holanda y Chile, y que este año se realiza por primera vez en Argentina, lo más actual del cine de Israel se podrá ver en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Mendoza, así como también online en todo el territorio nacional. Las funciones se realizarán en las salas de los complejos Cinépolis de las tres ciudades mencionadas y se podrán ver en la plataforma oficial del festival, donde puede consultarse la programación completa.

El cine israelí ha tenido una presencia importante en las últimas dos décadas a nivel global, fundamentalmente a partir de obras relacionadas con cuestiones sociales y políticas, tensionadas por el conflicto regional y miradas diversas sobre la relación con los diferentes pueblos que habitan el territorio. Algunos realizadores como Amos Gitai, desde lo ficcional y Avi Mograbi en el registro documental, vienen produciendo desde los años ‘80 del siglo pasado. Sus películas han sido vistas en los principales festivales argentinos, y algunos de ellos han sido estrenados en la cartelera comercial. Gitai es reconocido por películas como Free zone protagonizada por Natalie Portman y Promise land, entre muchas otras. Por su parte Mograbi, un documentalista de un estilo personal e incisivo, estuvo en distintas oportunidades en nuestro país, y sus películas han sido vistas en muchos ciclos dedicados a su obra. Entre otras se destacan Cómo aprendí a superar mi miedo y a amar Ariel Sharon (1997), Feliz cumpleaños, Mr. Mograbi (1999) y Z32 (2008).

Amos Gitai, uno de los cineastas contemporáneos más relevantes de Israel

Poco después de ellos, a mediados de los años noventa, debutó un cineasta absolutamente particular, dueño de un registro de comedia poco común en el cine actual: Elia Suleiman. Con solo 4 largometrajes es considerado una figura mundial. Tanto Intervención divina (2002) como De repente el paraíso (2019) fueron estrenadas en nuestro país.

Ya en este siglo han renovado el cine de Israel realizadores muy diversos como el documentalista Yoav Shamir, que presentó sus películas Checkpoint (2003) y Cinco días (2005) en los festivales BAFICI y de Mar del Plata; Ari Folman ganador del Globo de Oro con Vals con Bashir (2008), que también se vio en nuestro país, una particular docu-ficción realizada con técnicas de animación a partir de su propia experiencia como soldado; Navad Lapid, cuya película Policía (2011) ganó el BAFICI y su último film, Sinónimos (2019) se alzó con el Oso de oro en el Festival de Berlín. En nuestro país también se han conocido películas de Eran Korilin como La visita de la banda (2007) y El enemigo interior (2015).

Ari Folman, figura central del cine israelí de este siglo

Gracias al Festival Seret en Argentina podrá conocerse la más reciente producción israelí y ver el trabajo de realizadoras y realizadores que se vuelcan a diversos géneros y estilos, asumiendo cuestiones que son menos conocidas internacionalmente. Un dato interesante es que entre los largometrajes que se presentan existe paridad entre realizadoras mujeres y realizadores varones, y que en gran proporción son primeras o segundas películas. Esto permite encontrar una traza de lo nuevo que se está filmando en Israel.

El Festival Seret Internacional comenzó en Londres, hace diez años como iniciativa de tres mujeres israelíes: Anat Koren, Odelia Haroush y Patty Hochmann. Una década después es el Festival de Cine Israelí más grande del mundo. “Hay tanta cultura, diálogo y conocimiento dando vuelta, que necesitamos compartir ese contenido con el mundo”, explicó Hochmann, directora artística del festival, quien asegura que los films elegidos para esta primera versión en Argentina tienen el foco de revelar una multiculturalidad, además de la inclusión de la sociedad israelí. “Queremos representar una diversidad del cine y, por otro lado, una mirada especial, en relación con que siete películas están dirigidas por mujeres”.

Avi Mograbi, destacado documentalista de la reciente producción israelí

Programación

En su primera edición argentina Seret presenta en su función de apertura la película Voces doradas de Evgeny Ruman, que será estrenada próximamente en salas de todo el país. Allí se cuenta, en clave de comedia dramática, los primeros meses de un matrimonio ruso judío que llega a Israel. Ellos, como varios miles de personas, emigraron desde la URSS en los meses posteriores a la caída del muro de Berlín. Víctor y Raya tienen más de 60 años y una vida dedicada al doblaje de películas en la Unión Soviética. Víctor era un reconocido en su país, porque ha puesto su voz a gran cantidad de estrellas del cine mundial. Llegar a otro país en el que no manejan el idioma, donde no hay interés por aquello que saben hacer, y en el que los trabajos que pueden conseguir son marginales y rayanos con algún tipo de delito, no es una situación sencilla. Esto impacta en los sentimientos personales, frustraciones, ilusiones y deseos de Víctor y Raya, lo que saca a la luz la crisis que los problemas –muchas veces silenciados- resultantes la situación de migración que sufren millones de personas.

La película cuenta, en clave de comedia dramática, los primeros meses de un matrimonio ruso judío que llega a Israel.

También serán parte de la programación No fue amor de Maya Sarfaty, ganadora en el Festival de Cine DocAviv como Mejor Documental; El Perdón de Guy Amir y Hanan Savyon, y Subarriendo dirigida por Eytan Fox. Otra de los films destacados será Asia, de Ruthy Pribar, que fue estrenada en Argentina y ganó el premio a Mejor Actriz para Shira Hass (Poco Ortodoxa) en el Festival de Cine de Tribeca, además de haber sido considerada la mejor película del año por la Academia de Cine Israelí.

A los 14 largometrajes es importante sumar la serie de cortometrajes A 100 metros de distancia. Son 12 piezas realizadas por destacados cineastas en tiempo real en los momentos más duros del aislamiento social. Para Patty Hochmann “estos cortometrajes son un reflejo de los desafíos que hemos tenido que vivir durante los últimos dos años”.

La protagonista de Poco ortodoxa regresa en este emotivo retrato de una relación madre-hija en circunstancias extremas que obtuvo losp remios a Mejor Dirección, Mejor Actriz y Mejor Fotografía en el Festival de Tribeca, así como 9 distinciones de la Academia de Cine Israelí, incluyendo la de Mejor Película.

Son producciones con sólidos guiones ficcionales a partir de muy distintas situaciones, que han sido vividas por millones de personas durante las cuarentenas. Allí se cuentan problemáticas locales como las distancias culturales, diferencias religiosas o cuestiones raciales y de xenofobia, entre sujetos marginales de la urbanidad en Israel, como ocurre en Please Behave de Maor Zguri; los amores y desamores a la distancia (Larga distancia de Asaph Polonsky); y la notable pieza de Sigal Avin Detrás de la puerta (Behind the Door) donde el miedo al contagio que vivimos en el mundo adquiere ribetes cercanos al terror.

Otras películas que se presentarán en el Festival Seret serán la comedia de Rama Burshtein, Un novio para mi boda; el documental Menachem Begin: Paz y Guerra; y algunas producciones que han tenido un importante recorrido en las carteleras mundiales como El Repostero de Berlín, Entre Dos Mundos, El Acoso, La Esposa Prometida y El Testamento.

En esta comedia, después de que su prometido cancele la boda un mes antes de celebrarse, una mujer espera que Dios le envíe un esposo.

Además de las proyecciones presenciales en Buenos Aires, Rosario y Mendoza, y la presentación online para todo el país, el público podrá disfrutar de sesiones de preguntas y respuestas con algunas de las directoras y directores de las películas del festival.

*Seret Argentina 2022 se realizará, en forma presencial en, las salas de Cinépolis Recoleta, Mendoza y Rosario, y también en formato online para toda Argentina, dando la posibilidad de que las películas se puedan ver y disfrutar durante los ocho días que dura el festival.

SEGUIR LEYENDO