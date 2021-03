Liniers recibe la primavera boreal desde la tapa de The New Yorker

´Tapa de la revista "The New Yorker" del 22 de marzo de 2021 ilustrada por Liniers

Ricaro Siri, más conocido como Liniers, volvió a la tapa de la prestigiosa e histórica revista nacida en 1925 The New Yorker. La postal retrata la boca del metro, también conocido como subte, donde brotan unas coloridas flores gigantes que grafican el inicio de la primavera boreal. Dos personas ingresan, una sale y, al verla de frente, le notamos el barbijo.

Se trata de la ilustración de portada de la edición del 22 de marzo, que hoy se dio a conocer. Lleva por título Springing back, un juego de palabras entre el regreso de la primavera y el momento que está viviendo el mundo. En el sitio de la revista, donde develan la obra, se lee:

El artista argentino Liniers ahora está radicado en Vermont, pero conoce bien la ciudad de Nueva York. Conoce el ritmo de las estaciones; y él también sabe que la vida comienza bajo tierra, especialmente cuando hay una bocanada de primavera en el aire.

Tapas anteriores de Liniers en "The New Yorker"

No es la primera vez que Ricardo Siri ilustra la tapa de The New Yorker. Ya en marzo de 2014, dibujó una postal en el transporte público donde conviven personas de deferentes culturas y creencias, y en noviembre del mismo año, tras la derrota de los demócratas en las elecciones legislativas en Estados Unidos, hizo un dibujo de Barack Obama en su escritorio del Salón Oval frente a un enorme elefante.

Entre las tantas otras tapas se destaca una del 17 de marzo de 2015 en la que una pareja camina del brazo por las calles neoyorquinas. Los árboles están secos y se nota que hace frío por la vestimenta y por el vapor que exhalan de sus bocas. Lo divertido de la escena cotidiana está en cómo el hombre le presta su larga barba a la mujer para que la utilice como bufanda y no sufrir tanto el clima.

Liniers nació en Buenos Aires en 1973, es historietista, ilustrador, pintor y editor. Es el autor de la exitosa tira Macanudo, entre tantos otros libros, y ha ganado premios como el Eisner y el Inkpot Award.





