-La verdad que con Argentina no hago ningún tipo de predicción nunca. Uno se quemó tantas veces con este país y los políticos que tenemos, que me cuesta mucho. Me da mucha envidia cuando mis amigos se entusiasman mucho con diferentes políticos, me encantaría tener ese optimismo. El único aprendizaje que tuvimos fue en el ’83, con la democracia, que aprendimos que no hay que llamar a las botas para solucionar ningún tipo de problema. Pero desde ahí en adelante son todos golpes, todos palazos que nos pegan los radicales, los peronistas, los del Pro, los del no sé qué. Entonces ya es una especie de relación masoquista que tenemos con nuestros políticos. A mi me gustaría volver a Buenos Aires, pero cuando voy allá toda la gente que me cruzo está enojada.