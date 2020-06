Entre sus exposiciones más recientes se encuentran “Marge Simpson por aleXsandro Palombo” en el Museo Yves Saint Laurent en París con motivo de la exposición “La revolución de Mondrian” y la exposición individual “La vida no es un cuento de hadas” en la galería del Rascacielos Baltyk en Poznan (Polonia), la exposición “Cuerpos violados” en el John Jay College of Criminal Justice en Manhattan, Nueva York, en la galería de arte “Anya and Andrew Shiva Gallery & President’s Gallery”, “Break the Silence” de aleXsandro Palombo, la exposición contra la violencia doméstica en SUNY - The State University of New York y Collective en el Museum of Civilization en Quebec.