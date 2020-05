Me pasa lo mismo cuando escucho opinar sobre las consecuencias que derivarán de esta pandemia a periodistas, referentes o amigos. A partir de la extraordinaria situación en que nos colocó el Covid-19, tratamos de responder -con voz propia o ajena- preguntas que todavía no tienen respuesta. Algunas, tal vez, no la tengan nunca. Aún más que antes y por la irrupción de lo real absoluto, en tiempos de coronavirus nos resulta imposible soportar el estado de incertidumbre. Tiene que haber una respuesta para todo, para lo que pasa y para lo que está por venir. Nos repartimos roles: están los encargados de dar esas respuestas, están los encargados de exigirlas. Cualquiera sea la pregunta. Algunas originadas por una inquietud de tipo existencial: ¿Cómo serán las relaciones humanas después de la pandemia?, ¿por qué mueren unos y no otros? Algunas derivan de inquietudes concretas, específicas o personales: ¿Cuál será el régimen económico para salvar a las pymes?, ¿cuándo se reanudarán las clases?, ¿cuándo podré ir al oculista y recuperar los anteojos que perdí?, ¿podré viajar en un futuro cercano a esa ciudad para la que ya tenía sacado un pasaje? Necesitamos que se nos responda. Y si eso no sucede, nos incomodamos y recorremos un arco que va de la queja a la angustia, eligiendo pararnos más cerca de un extremo o del otro de acuerdo con las características personales de cada una o cada uno de nosotros. Hacemos lo mejor que podemos, cumplimos o no con lo que se nos pide, pero que alguien nos diga qué va a pasar.