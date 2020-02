No todo es (ni fue) una cuestión de DC o Marvel. El fenómeno de los cómics con acento local o regional no es nuevo, aunque los esfuerzos por llevar una mirada periférica no resulta sencillo con los monstruos editoriales del norte, que desde este milenio, además, fueron potenciados por el cine y que suelen concentrar la atención en las bateas de las tiendas.