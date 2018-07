Aaaaaah!!! Como si un premio no fuese suficiente el @Comic_Con me dio el Inkpot Award! (Otros ganadores: Steven Spielberg, Jim Henson, Ray Bradbury, Matt Groening, George Lucas, Frank Capra, Neil Gaiman, Art Spiegelman, Francis Ford Copola, fuckin Arnold Schwarzenegger!) THANKS! pic.twitter.com/w5xaALWNDJ

— Liniers (@porliniers) July 23, 2018