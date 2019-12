— No, no, no. Esas son como palabras que surgieron del público pero que no son verdaderamente las mías. Pero está bien, las palabras que surgen de los otros son las que habitan los objetos también. Y después el tratamiento, por ejemplo. Esto es acero galvanizado. ¿Qué es galvanizado? Vos agarras un pedazo de acero y lo metes en un baño de ácido caliente, hirviendo, y el acero hace una especie de transformación superficial de su material y hace una alianza con otros materiales, en este caso son nitratos, aluminio y qué sé yo, y no se oxida más. O sea que también ahí metí un argumento tecnológico contemporáneo que me interesó porque me sacó el refinamiento absoluto. Si vos me dejas solo, yo soy estético, sumamente refinado, son cosas que son muy propias de mi manera de ver las cosas y qué sé yo, soy poco destroyer, etcétera. Lo que a veces en el arte contemporáneo hace un ruido raro, ¿no? Tipo “ah, qué elegante”. Como si estuviera mal. Sin embargo, cuando nosotros aprendemos la historia del arte, lo estético, lo elegante, si vos no lo ves en el Bernini, o si vos no lo ves en Miguel Ángel, o si vos no lo ves en Velázquez, si no lo ves en esa gente... Todos esos, como yo, trabajamos con proporción aúrea, etcétera. Pero el galvanizado me permite despegarme de esa terminación a veces exquisita en una terminación que es como bueno, es como cuando freís algo en la sartén. Si este sujeto, así sigan siendo los árboles, no hubieran muerto tan de cuajo y uno lograba hacer un injerto capaz que prendía y volvía a nacer.