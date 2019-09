— A mí la palabra éxito me resulta absolutamente carente de significación. Si vos me hablas de cierta repercusión, del hecho de que un libro mío o un texto cualquiera mío haya marcado a otro, lo haya llevado a pensar, a discutir, lo haya movilizado en algún sentido, eso es lo que realmente busco y es lo que le da sentido a mi trabajo. No sé qué es el éxito. ¿Qué es el éxito, vender muchos ejemplares de golpe? ¿Qué quiere decir vender muchos ejemplares en un país que tiene 44 millones de habitantes? Es muy relativo ese éxito. Y la verdad es que no tiene significación. Ahora, cuando alguien me dice, por ejemplo una adolescente o un adolescente, alguien muy joven, me dice ay, leí Zona de clivaje, me movilizó, yo digo ay, yo escribí esa novela, en realidad la publiqué en el 87 y su idea surgió cuando yo tenía 20, 21 años, cuando me planteé bueno, para una mujer su cuerpo es trascendente. Porque era una época muy de escritores muy machistas y se valorizaba el alma, la inteligencia, el espíritu, y el cuerpo era medio desdeñable. Yo me planteé esa cuestión muy sola, yo me sentía muy sola en ese planteo, cosa que no me molestaba, cuando era muy joven. Si eso moviliza a algún adolescente en este momento yo siento que tuvo sentido el trabajo. Uno quiere permanecer, ser leído. Ser leído seguramente de una manera distinta a como fue leído 30 o 40 años atrás. Pero al menos yo como escritora lo que me planteo es eso. Lo otro, y bueno, sí, que mis libros se lean me encanta, pero esa venta explosiva…