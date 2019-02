"Era como el 'under' de Clásica -cuenta Barra a Infobae Cultura-, aunque a Natu no le gustaba mucho esa expresión. Pero la realidad era que allí podían acceder autores y artistas que quizá no se asociaban a Clásica". Y agrega: "Natu era sobre todo una apasionada de la lectura, más que una administradora, y esa pasión no era estática. Era una mujer joven de cabeza y por eso siempre estaba buscando nuevos autores". En ese sentido, recuerda Barra, pasaron por allí escritores que hoy son reconocidos, pero entonces recién comenzaban como Julián López, Samanta Schweblin y Gabriela Cabezón Cámara, Vera Giaconi y Selva Almada, entre otros.