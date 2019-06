— No, no es la medicina lo que ataca sino lo ridículo de la medicina, es decir, la medicina que se toma a sí misma demasiado en serio, que no presta demasiada atención al hombre, la que se vende a un tratamiento tan violento que la gente muere no de la enfermedad sino del tratamiento. Yo puedo dar fe de eso: cuando estuve gravemente enfermo, soporté tratamiento súper duros y menos mal que hago algo de deporte, que camino, porque mi amigo médico me dijo que si yo no hubiese estado saludable no habría sobrevivido a la enfermedad. Por lo tanto, cuando se está enfermo hay que tener buena salud (risas).