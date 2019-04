Uno siempre está entre cuánto tiene que insistir y cuánto uno tiene que dejar que suceda, y en eso no hay una fórmula, es estar abierto a lo que va pasando y a qué vínculo puede generar con el otro y qué es lo que el otro tiene para dar, o el otro no tiene nada interesante para darnos a nosotros. Entonces, quizás, no es la película para hacer, o no es el personaje que uno abordó, o no le resuena. A uno le tiene que pasar algo con eso, sino hay algo frío, mecánico – que tiene su valor, también. Uno retrata a un personaje, pone en cuestión ciertos hechos a lo largo de su vida y se hacen las películas, pero si uno quiere hacer algo más profundo, comprometido y sensible, necesita que algo de lo que está escuchando le resuene en su propia vida. Por eso nosotros no solemos hablar de nosotros mismos adentro de la película, pero hay algo de sensibilizarse con lo que uno está narrando que aparece siempre.