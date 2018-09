"El comunismo es una cultura política muy rígidamente jerarquizada; en Argentina y en todos lados. Esto es así, no se puede ser comunista de otra manera. Entonces, la cuestión con los intelectuales es problemática en culturas políticas como esa. Obliga al intelectual a someterse a una autoridad no intelectual, política; a someterse a una lógica que es distinta a la lógica del mundo de la cultura. Y esto más allá de la idea del intelectual como pensador libre, porque eso es apenas una manera de entender lo que es ser un intelectual, pero puede haber otras. El tema es que aún cuando haya otras, los intelectuales y los artistas se rigen por lógicas dadas por su propio campo, no por otros".