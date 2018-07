— Sí, a los participantes hasta les preguntamos si son celíacos, diabéticos…es para ahorrarnos problemas. Esto es la experiencia de 30 años, No es casualidad que esta sea una de las pocas instituciones culturales de Latinoamérica que está bajo las normas IRAM, tanto la Fundación como la Bienal. ¿Por qué lo asevero? Porque son dos generaciones de público que ha sido testigo de la Bienal. Y son privilegiados porque están aquí hablando de arte, en una provincia que tiene muchas necesidades y sin embargo tenemos más de 640 esculturas en las calles y no se las toca, no se las daña; hay incluso pequeñas obras en cerámica, pequeños bronces… a veces les ponemos una caja de vidrio, y vemos la reacción. Lo primero que haría la gente de este planeta es tratar de romper el vidrio y sin embargo acá no sucede y hace 5 ó 6 años que están esas esculturas.