Cuando empecé a estudiar arte comenzó mi liberación. Salía de mi casa, me tomaba el colectivo sola y llegaba a la escuela, donde enseñaban todo lo que a mí me fascinaba. Crecí de golpe. Estaba rodeada de gente de distintas edades. Me anoté en escultura, pintura, dibujo, grabado, historia de la cultura, del arte, geometría del espacio. Por esa época me iba siempre de casa. Desaparecía. Mi hermano estaba enfermo de leucemia y mis padres estaban completamente dedicados a él. No sabían lo que yo hacía ni les importaba. Todos en mi familia decían que estaba loca. Y yo me vestía de negro, veía todo mal, me angustiaba. Solía irme al puerto a dibujar los barcos rodeada por los marineros. Otras veces traía vagabundos de la calle a casa para dibujarlos. Mi padre era médico y yo dibujaba a los enfermos de diabetes que atendía. Me fascinaba mirarlos de cerca, con sus cuerpos gordos, sin importarme que se sintieran incómodos ni que pareciera atrevida.