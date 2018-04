La puesta en escena normalmente es otro cantar y hay de todo. Algunos directores diseñan sobre el papel, otros sobre el espacio, y Fiorillo una vez más deja fluir su olfato. "A mí estudiar exactas me ha servido mucho para tener una gran idea de espacio -dice-. No me pongo ansiosa y confío en que a último momento te lo voy a ajustar y resignificar. Siempre creo que tiene una dramaturgia, tiene que contar algo. Yo no creo en una concepción simétrica del uso del espacio, no creo en ese sentido del equilibrio y sí creo en la dramaturgia del espacio: todo está puesta por algo, para algo. Sí doy indicaciones que les faciliten a los actores el uso de ese espacio: acá planchás, acá ponés la peluca, etcétera, pero es una facilitación. De esta manera a mí se me va armando algo, es como si lo viera en cinemascope, y ahí puedo leer los signos. Me bajan certezas. Me gusta que se vaya creando esa especie de maza madre, moldeable, porque es la que da los mejores resultados creativos: ser una maza que leva junta, nadie se enoja, nadie se encapricha. Cuando todas las miradas son amorosas nada malo puede suceder. No siempre pasa, pero cuando pasa creo que se nota en los resultados".