— No. Comento lo siguiente: esto, el incidente ese que ya cité fue un martes. El viernes ella concurrió en avión, desde ya, a París para participar en una manifestación para que liberasen a la señora Betancourt de Colombia. El sábado un ex compañero del diario que yo quiero mucho que es Armando Vidal me llamó para decirme que había una persona que quería verme. Yo le dije: decile que venga. Yo estaba en el taller dando clases, en Hipólito Yrigoyen y Bernardo de Yrigoyen. Entonces claro, uno nunca sabe ante hechos extremos cómo va a reaccionar. Lo cierto es que cuando vino este hombre yo lo toreé, le dije "Usted a qué viene acá, para qué me viene a ver". Entonces él dijo sería importante que fuera a tomar un café con la señora el martes porque ella vuelve de Europa. Entonces yo le dije: "qué curioso porque yo el martes me ausento para Europa". ¿Y no puede cambiar el pasaje?, dijo, como si ir a Europa fuera lo mismo que ir de San Telmo a Vicente López, ¿no? Y no pasó nada más, no me llamaron más y yo no intenté tampoco acercarme.