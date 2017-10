— Estábamos en la Comic-Con de New York del año pasado con Brian, que estaba trabajando con Miller en Dark Knight III. Entonces Azzarello me dice si quería ir al estudio de Miller, que era en Manhattan, cerca de la convención. Llegamos, todo muy buena onda. Y justo estaban su manager, que sabía del evento, que algo había escuchado. Me pidió que le cuente y me dijo: "Ah, pero ese es el tipo de eventos al que Frank le gusta ir". Le digo que sí, ¡que me encantaría tenerlo como invitado, pero no puedo pagarle! Y la manager me contesta: "Pero Frank no cobra a cada evento que va". Así que bueno, la invitación estaba hecha. Lo habló con Miller, pasaron unos días y me escribe: "Frank quiere ir". De una me salió, primera vez que no tengo que renegar de un invitado internacional. A todos los creadores amigos siempre les decía: "Che, vendrías a un evento en Argentina". "Sí, sí, me encantaría", te dicen, pero al final tienen un evento, etcétera. Tenés que entrar en la agenda de un invitado internacional con un año de anticipación. Yo, que soy un don nadie, tengo invitados reservados para todo 2018 y tengo uno para 2019.