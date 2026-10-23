Cuba

Niegan la libertad condicional a Rogel Aguilera, el camionero que provocó un trágico accidente y recibió una pena inicial de 110 años

El camionero cubano Rogel Aguilera-Mederos continuará tras las rejas. La Junta de Libertad Condicional de Colorado frenó su intento de salir en libertad anticipada al denegar su solicitud

Rogel Lázaro Aguilera-Mederos durante una de sus audiencias judiciales en Colorado. La Junta de Libertad Condicional negó su solicitud de liberación anticipada (Cortesía: ABC News).
Rogel Lázaro Aguilera-Mederos durante una de sus audiencias judiciales en Colorado. La Junta de Libertad Condicional negó su solicitud de liberación anticipada (Cortesía: ABC News).
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El camionero de origen cubano Rogel Lázaro Aguilera-Mederos continuará encarcelado en Colorado. En una decisión confirmada en exclusiva por el Departamento Correccional del estado a Noticias Univision Colorado, la Junta de Libertad Condicional resolvió rechazar la solicitud de liberación anticipada presentada por el conductor, de 30 años, quien cumple condena por el trágico accidente múltiple ocurrido en 2019 sobre la Interestatal 70.

La medida mantendrá a Aguilera-Mederos tras las rejas al menos hasta septiembre de 2027, fecha en que quedó fijada su próxima audiencia de evaluación. De no obtener la libertad condicional en ese nuevo intento, su salida definitiva del centro penitenciario está prevista para el 13 de diciembre de 2029, un plazo que aún podría ajustarse según los créditos por buen comportamiento y tiempo acumulado en prisión.

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Para otorgar el beneficio, el organismo requería el voto favorable de al menos cuatro de sus siete miembros participantes. Sin embargo, tras analizar el expediente en una revisión anticipada, la solicitud no logró alcanzar la mayoría exigida, frustrando la posibilidad de que el joven reingresara a la sociedad antes de lo previsto.

Para comprender el desenlace legal que hoy mantiene a Rogel Aguilera-Mederos en prisión, es necesario remontarse al 25 de abril de 2019. Aquella tarde, con solo 23 años de edad, el joven cubano conducía un tráiler cargado de madera por la Interestatal 70, descendiendo por la inclinada pendiente montañosa al oeste de la ciudad de Denver.

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Lo que debía ser un trayecto de rutina se transformó en una pesadilla en cuestión de minutos. De acuerdo con el testimonio de la defensa, los frenos del vehículo pesado comenzaron a fallar en medio del descenso. El camión, fuera de control, alcanzó velocidades de hasta 85 millas por hora.

Rogel Aguilera-Mederos en prisión. Su caso generó indignación internacional y movilizó a más de 5 millones de personas en una petición de clemencia (Cortesía: Denver7).
Rogel Aguilera-Mederos en prisión. Su caso generó indignación internacional y movilizó a más de 5 millones de personas en una petición de clemencia (Cortesía: Denver7).

En su descontrolada carrera hacia la zona urbana, Aguilera-Mederos no se dirigió a la rampa de escape para vehículos sin frenos disponible en la ruta y terminó embistiendo de lleno contra el tráfico que se encontraba completamente detenido.

El choque en cadena destruyó unos 28 vehículos y provocó un voraz incendio que consumió varios de los automóviles involucrados. Cuatro personas perdieron la vida de forma instantánea:

  • Doyle Harrison (61 años)
  • William Bailey (67)
  • Stanley Politano (69)
  • Miguel Ángel Lamas Arellano (24)
  • Otras diez personas resultaron con heridas de diversa consideración.

De los 110 años de prisión a la conmutación histórica

Las investigaciones posteriores revelaron fallas severas en la preparación del conductor y en la operatividad de su empleador. El joven llevaba menos de dos semanas en la empresa y contaba con su licencia comercial interestatal desde hacía menos de un año.

Además, la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes constató que no había recibido la capacitación requerida para enfrentar descensos montañosos complejos, e investigaciones previas mostraron que un empleador anterior lo había despedido por no dominar el uso de la palanca de cambios para reducir la velocidad.

El gobernador de Colorado conmutó la sentencia de Rogel Aguilera-Mederos, condenado a 110 años por un trágico accidente de camión en 2019 que cobró la vida de cuatro personas.

En octubre de 2021, un jurado declaró a Aguilera-Mederos culpable de 27 cargos, entre ellos cuatro por homicidio vehicular. En diciembre de ese mismo año, al aplicar estrictamente las leyes de sentencia consecutiva vigentes en Colorado, el juez A. Bruce Jones le impuso una pena de 110 años de prisión.

La severidad de la condena desató una indignación masiva tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Una petición en la plataforma Change.org reunió más de 5 millones de firmas exigiendo clemencia, mientras colectivos de camioneros organizaron protestas y amenazaron con boicots de transporte hacia el estado.

Por su parte, el propio Aguilera-Mederos manifestó su profundo arrepentimiento desde la cárcel, pidiendo perdón a las familias afectadas y reiterando que nunca tuvo la intención de causar daño.

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