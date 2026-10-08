Costa Rica

Sicarios mataron a un hombre y a un guarda de seguridad dentro de un centro médico en Costa Rica

Uno de los hombres habría ingresado al centro de salud buscando refugio mientras era perseguido por sujetos en motocicleta

Dos cuerpos cubiertos con sábanas blancas yacen en el suelo del pasillo de un centro médico detrás de una cinta amarilla con el texto NO PASAR.
El ataque armado ocurrido en el Ebáis de Concepción de Alajuelita dejó dos hombres fallecidos la noche del 6 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dos hombres murieron a balazos dentro del Ebáis de Concepción de Alajuelita, en San José, luego de que sujetos armados ingresaran al centro médico y dispararan contra un masculino, que según las autoridades, era perseguido por sus atacantes.

Las víctimas fueron identificadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un hombre de apellido Álvarez, de 22 años, y el guarda de seguridad del establecimiento, José Efraín Agüero Salazar, de 64 años. Ambos fallecieron en el sitio producto de heridas ocasionadas por arma de fuego.

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La emergencia fue reportada alrededor de las 6:47 p. m. de este martes 06 de octubre cuando cuerpos de socorro recibieron la alerta sobre una balacera dentro de las instalaciones ubicadas frente a la plaza de deportes de Concepción.

“Al llegar al lugar, los cruzrojistas abordaron a dos hombres con aparentes heridas provocadas por arma de fuego. Ambos fueron localizados sin signos vitales”, indicó la Cruz Roja.

Víctima habría buscado refugio dentro del Ebáis

Las primeras versiones policiales señalan que dos sujetos que viajaban en una motocicleta perseguían a Álvarez antes del ataque.

El joven habría ingresado al Ebáis con la intención de refugiarse, pero uno de los ocupantes de la motocicleta descendió, entró al establecimiento y abrió fuego contra él.

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Durante la agresión también fue alcanzado el guarda de seguridad que se encontraba trabajando dentro del centro médico.

El OIJ indicó posteriormente que dos sujetos ingresaron al Ebáis portando un arma de fuego, dispararon contra el masculino que huía y también contra Agüero, para luego escapar del lugar.

Las circunstancias exactas en las que el oficial de seguridad recibió los disparos continúan bajo investigación.

El viceministro de Seguridad Pública, Nelson Barquero, confirmó además que el guarda se encontraba desarmado cuando ocurrió el hecho.

Guarda tenía menos de dos horas de haber iniciado su jornada

Agüero había comenzado a trabajar alrededor de las 5:00 p. m., por lo que llevaba menos de dos horas en su puesto cuando se produjo la balacera.

Vecinos aseguraron que el hombre estaba próximo a pensionarse.

Su muerte ocurrió mientras cumplía labores de vigilancia dentro del establecimiento médico.

En relación con Álvarez, el viceministro Barquero informó que una semana antes había sido detenido durante una intervención policial en la que se decomisaron armas de fuego, entre ellas un fusil tipo AR-15.

El joven había sido presentado ante la Fiscalía tras ese procedimiento y posteriormente quedó sujeto a medidas cautelares.

El ahora fallecido sería una persona con presuntos vínculos con una agrupación conocida como “Chus”, señalamiento que forma parte de las líneas iniciales manejadas por las autoridades y que todavía deberá ser establecido dentro de la investigación judicial.

José Efraín Agüero Salazar, de 64 años, trabajaba como guarda de seguridad del centro médico y se encontraba desarmado cuando ocurrió la balacera.
José Efraín Agüero Salazar, de 64 años, trabajaba como guarda de seguridad del centro médico y se encontraba desarmado cuando ocurrió la balacera.

Operativo para localizar a los responsables

Tras el doble homicidio, oficiales de la Fuerza Pública y unidades del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) desplegaron un operativo en la zona para intentar localizar a los responsables.

Las autoridades mantuvieron presencia policial alrededor del Ebáis mientras agentes judiciales procesaban la escena, recolectaban indicios y realizaban el levantamiento de los cuerpos.

Hasta la tarde de este miércoles 7 de octubre, el OIJ no había informado sobre personas detenidas por el doble homicidio.

El caso permanece bajo investigación para determinar el móvil, reconstruir el recorrido de los atacantes e identificar a los responsables.

La CCSS suspendió temporalmente la atención en el Ebáis y anunció que las consultas serán trasladadas a la sede central del Área de Salud de Alajuelita. Créditos: Luis Madrigal/Delfino.cr (CC BY-SA)
La CCSS suspendió temporalmente la atención en el Ebáis y anunció que las consultas serán trasladadas a la sede central del Área de Salud de Alajuelita. Créditos: Luis Madrigal/Delfino.cr (CC BY-SA)

CCSS suspendió atención en el centro médico

Como consecuencia del ataque, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) suspendió la atención en el Ebáis de Concepción Arriba durante este miércoles.

“Las instalaciones permanecerán cerradas hasta que las autoridades judiciales lo indiquen. Las personas cuyas citas se suspendieron serán contactadas para reprogramarlas a la mayor brevedad”, informó la institución.

La CCSS comunicó además que, a partir del jueves 8 de octubre, las consultas correspondientes a este Ebáis serán brindadas temporalmente en la sede central del Área de Salud de Alajuelita.

El ataque de Alajuelita ocurre menos de dos meses después de otro homicidio cometido dentro de un centro médico costarricense.

El 8 de agosto, sujetos armados ingresaron al Hospital La Anexión de Nicoya, en Guanacaste, y asesinaron a Arnold Valverde Matarrita, de 32 años, quien se encontraba internado por una lesión en una pierna.

En ambos casos, hombres armados ingresaron a instalaciones destinadas a la atención de pacientes para ejecutar ataques, aunque hasta ahora las autoridades no han establecido relación alguna entre ambos hechos.

La investigación sobre el doble homicidio en Alajuelita continúa en manos del OIJ, mientras el centro médico permanece afectado en su operación y la comunidad espera la reanudación normal de los servicios.

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