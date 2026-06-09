Hallan sin vida a una menor de dos años en un pozo tras horas de intensa búsqueda en Los Chiles, Costa Rica

Tras horas de búsqueda, una menor de dos años fue hallada sin vida en un pozo en Los Chiles, Costa Rica, en un suceso que conmociona a la comunidad local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarde de ayer 8 de junio transcurría como cualquier otra en la tranquila comunidad rural de San Andrés de El Amparo, en el cantón de Los Chiles.

Sin embargo, cuando las manecillas del reloj marcaron aproximadamente las 5:30 p. m., el entorno cambió por completo. Una menor de apenas dos años de edad fue vista por última vez, desencadenando una ola de incertidumbre que rápidamente se transformó en angustia para sus familiares.

Al percatarse de la ausencia de la pequeña, la desesperación se apoderó del hogar. En cuestión de minutos, lo que comenzó como un llamado doméstico se convirtió en una movilización comunitaria. Vecinos, allegados y las autoridades locales unieron fuerzas de inmediato en una carrera contra el tiempo.

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La densa vegetación y las condiciones propias de la Zona Norte de Costa Rica complicaron las labores de rastreo durante la noche y la madrugada, pero la esperanza de encontrarla a salvo se mantuvo firme entre quienes peinaban el sector palmo a palmo.

Tras una noche larga, fría y colmada de oraciones, el amanecer del martes trajo consigo la peor de las certezas. Al rededor de las 7:00 a. m., una llamada ingresó a la línea de emergencias alertando sobre la posible localización de la menor. Los peores temores de la comunidad de San Andrés se materializaron en un abrir y cerrar de ojos.

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Autoridades atienden un incidente en el sector de El Amparo de Los Chiles, Alajuela. Se ubicó el cuerpo de una menor de 2 años dentro de un pozo (Cortesía Repretel).

La Cruz Roja Costarricense despachó de inmediato una unidad básica de primera intervención equipada con personal especializado en rescate. Los vehículos de emergencia avanzaron con prisa por los caminos de la zona, seguidos por la mirada atenta y consternada de los lugareños.

Al llegar al punto indicado, los socorristas se adentraron en una propiedad donde se ubicaba un pozo de agua artesanal, una estructura común en muchas fincas y parcelas de la región productiva del norte del país.

El doloroso veredicto de los rescatistas

El escenario que encontraron las unidades de primera respuesta fue devastador. La niña se encontraba dentro del pozo, el cual contenía agua y presentaba una profundidad cercana a un metro. A pesar de la rapidez del despliegue y del esfuerzo de los paramédicos por intentar una maniobra que pudiera cambiar el destino de la pequeña, la realidad se impuso de forma inmediata.

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Tras realizar la valoración médica correspondiente en el sitio, el personal de la Cruz Roja confirmó que la menor ya no presentaba signos vitales. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los familiares y vecinos que aguardaban a pocos metros de distancia, rompiendo el silencio de la mañana con escenas de profundo dolor. El operativo de búsqueda concluyó de la manera en que nadie quería, dejando una estela de luto en toda la provincia de Alajuela.

Un portavoz de la Cruz Roja Costarricense informa sobre el lamentable suceso en Los Chiles, donde una niña de dos años perdió la vida tras caer en un pozo artesanal.

El Amparo de Los Chiles es un lugar donde la mayoría de las familias se conocen y comparten el día a día de la vida rural. Por ello, el impacto de este suceso ha calado hondo en los corazones de los habitantes locales. Durante las horas posteriores al hallazgo, el silencio sepulcral de la zona solo se vio interrumpido por los murmullos de los vecinos que intentaban asimilar cómo un descuido de pocos minutos pudo terminar en una pérdida tan irreparable.

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El caso ha quedado bajo la estricta custodia de las autoridades judiciales correspondientes. Oficiales de la fuerza pública resguardaron la escena a la espera de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes asumieran la investigación formal. Serán los peritajes forenses y las entrevistas técnicas las que determinen con exactitud las circunstancias que rodearon este lamentable hecho. Mientras tanto, el cantón fronterizo llora la partida de una vida que apenas comenzaba.