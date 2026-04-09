“Soy tu animal materno”: La película de la cineasta Valentina Maurel que lleva a Costa Rica a Cannes

El Festival de Cannes se celebrará del 12 al 23 de mayo de 2026 en la Riviera Francesa. REUTERS/Stephane Mahe.

El cine costarricense ha dejado de ser una promesa para consolidarse como una realidad ineludible en el escenario internacional. Este jueves 9 de abril, la organización del Festival de Cannes reveló la selección oficial de su 79.ª edición y el nombre de la cineasta costarricense Valentina Maurel destacó en París.

Su segundo largometraje, titulado Soy tu animal materno (I Am Always Your Maternal Animal), formará parte de la sección Un Certain Regard (Una Cierta Mirada), marcando la primera vez que Costa Rica accede a la selección oficial del certamen francés.

El delegado general del festival, Thierry Frémaux, resaltó la importancia de esta selección. “Son sorpresas que vienen de geografías que no siempre asociamos con las grandes potencias cinematográficas como Brasil o Argentina”, declaró Frémaux, subrayando el valor de descubrir nuevas estéticas y narrativas.

Valentina Maurel tras finalizar la producción de "Soy tu animal materno", la película que marca el debut de Costa Rica en la selección oficial del Festival de Cannes (Foto cortesía Marina Tavira).

Para la organización, la película de Maurel ejemplifica el espíritu de Cannes: la búsqueda de propuestas frescas y audaces capaces de desafiar las convenciones del cine global.

Valentina Maurel, nacida en San José en 1988 y formada cinematográficamente en Bélgica, ya había tenido una relación temprana con Cannes. En 2017, su cortometraje de graduación, Paul est là, obtuvo el primer premio de la Cinéfondation.

En 2019, volvió a Cannes con Lucía en el limbo en la Semana de la Crítica. Sin embargo, fue su ópera prima, Tengo sueños eléctricos (2022), la que la posicionó en la escena internacional, tras conseguir tres galardones en el Festival de Locarno, incluyendo Mejor Dirección.

Afiche oficial de "Tengo sueños eléctricos", película dirigida por Valentina Maurel y premiada en festivales internacionales por su dirección, actuaciones y propuesta narrativa.

El significado de competir en “Un Certain Regard”

Para dimensionar el logro de Maurel, es necesario entender la estructura de Cannes. Fundado en 1946, el Festival de Cannes es considerado el evento cinematográfico más prestigioso del mundo. Cada año, la ciudad balnearia de la Riviera Francesa se transforma en el epicentro del cine de autor y del mercado internacional.

La Selección Oficial se divide principalmente en dos grandes bloques:

Competición oficial: donde directores consagrados disputan la Palma de Oro .

Un Certain Regard (Una Cierta Mirada): sección creada en 1978 para destacar propuestas originales en su enfoque estético y narrativo. Es el espacio donde Cannes apuesta por los cineastas que marcarán el rumbo del cine en los próximos años. Obtener un premio aquí facilita la distribución global de la obra.

“Soy tu animal materno”: el fenómeno costarricense

Los detalles argumentales de Soy tu animal materno se han mantenido en reserva, aunque se sabe que la película retoma los temas centrales del cine de Maurel: las tensiones familiares, las identidades de género y la crudeza de las relaciones humanas. Temas que ya había abordado en sus trabajos previos y que han sido reconocidos por su intensidad y sensibilidad.

La expectativa internacional es alta, pues la crítica espera que la película conserve esa atmósfera visceral y eléctrica que caracteriza la obra de la cineasta, donde la belleza visual se combina con la incomodidad emocional.

Este reconocimiento no es un caso aislado Maurel lidera una generación de cineastas centroamericanos que están logrando superar barreras y acceder a circuitos de distribución internacional.

La directora costarricense Valentina Maurel recibió el premio Horizontes Latinos en el Festival de San Sebastián 2022 por su largometraje "Tengo sueños eléctricos".

Fechas clave en Cannes 2026

La 79.ª edición del Festival de Cannes tendrá lugar del 12 al 23 de mayo de 2026. Durante estos doce días, Cannes se convertirá en el centro de atención del cine mundial.

Inauguración: 12 de mayo.

Proyecciones de Un Certain Regard: distribuidas durante la primera semana del festival.

Ceremonia de clausura y premios: 23 de mayo, cuando se conocerán los ganadores y si la cineasta suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria.

Este momento histórico confirma que el cine de Costa Rica ha dejado de ser una promesa y ya es una realidad en los escenarios más exigentes del mundo.