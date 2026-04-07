Costa Rica

Laura Fernández define quiénes seguirán y quiénes saldrán de su gabinete antes de asumir la presidencia en Costa Rica

La inminencia del relevo presidencial impulsa una revisión minuciosa de perfiles para integrar el próximo gobierno, incluyendo posibles renovaciones y continuidades en áreas estratégicas según el cierre del proceso a finales de abril

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La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, durante una conferencia de prensa en la residencia presidencial, en San José, Costa Rica, el 4 de febrero de 2026. REUTERS/Mayela López
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, durante una conferencia de prensa en la residencia presidencial, en San José, Costa Rica, el 4 de febrero de 2026. REUTERS/Mayela López

La inminente toma de posesión de Laura Fernández como presidenta de Costa Rica ha generado atención sobre la composición de su gabinete, en medio de un proceso de revisión y ajustes que, según confirmó la propia mandataria electa, definirá quienes continuarán y quienes dejarán el equipo de gobierno. Fernández, quien asumirá la jefatura del Ejecutivo el 8 de mayo, señaló que analiza perfiles y prepara cambios en áreas clave del próximo gabinete.

El proceso de selección, que concluirá a finales de abril, contempla tanto la evaluación del desempeño de funcionarios actuales como la consideración de nuevos nombres. Según precisó Fernández: “Este mes es transcendental para la conformación del próximo gabinete, yo continúo valorando al gabinete actual, tanto a los ministros como a los presidentes ejecutivos, también el trabajo de los viceministros y adicionalmente estoy considerando y entrevistando nuevos perfiles para nuevos puestos donde haré cambios, para rodearme de las mejores personas en beneficio de nuestro país”.

La presidenta electa subrayó que la idoneidad profesional y la vocación de servicio serán los criterios esenciales para decidir la continuidad o el relevo de los integrantes del equipo de gobierno.

La candidata presidencial Laura Fernández, del Partido Soberano del Pueblo (PPSO), reacciona en el escenario mientras lidera las elecciones generales en San José, Costa Rica, el 1 de febrero de 2026. REUTERS/Raquel Cunha
La candidata presidencial Laura Fernández, del Partido Soberano del Pueblo (PPSO), reacciona en el escenario mientras lidera las elecciones generales en San José, Costa Rica, el 1 de febrero de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Cambios en el gabinete: continuidades y salidas

De acuerdo con medios locales y el sitio regional Centroamérica360, entre los posibles continuadores se encuentran Gerald Campos, quien actualmente dirige el Ministerio de Justicia y Paz y podría pasar al ministerio de Seguridad Pública; Yorleni León en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); Manuel Tovar en el ministerio de Comercio Exterior y Leonardo Sánchez en el ministerio de Educación Pública (MEP). La permanencia de estos funcionarios dependerá de la valoración final de la presidenta electa.

El recambio en el gabinete también incluye salidas confirmadas, como la de Mary Munive, ministra de Salud, quien decidió no continuar en la nueva administración por motivos de desgaste personal, según explicó Fernández a medios locales.

El ministerio de la Presidencia, que actualmente ocupa Fernández, sigue sin titular confirmado. Versiones periodísticas indicaron que ese puesto fue ofrecido al presidente saliente, Rodrigo Chaves, aunque aún no hay una definición oficial.

Rodrigo Chaves nombró a Laura Fernández como ministra de la presidencia por los restantes tres meses que le quedan a su gobierno. Fuente: YouTube Casa Presidencial
Rodrigo Chaves nombró a Laura Fernández como ministra de la presidencia por los restantes tres meses que le quedan a su gobierno. Fuente: YouTube Casa Presidencial

Renuncias y nuevos requisitos legales

Mientras se afinan los nombramientos, Fernández ha dado pasos para cumplir con los requisitos legales que demanda el cargo. En entrevista con el canal costarricense Ticavisión, la presidenta electa relató que presentó su renuncia a la militancia activa en el partido Pueblo Soberano para ajustarse al código electoral, el cual establece que los presidentes no pueden mantener afiliación partidaria durante el ejercicio de sus funciones.

“Para evitar que nunca falta aquí quien busca, como dice don Rodrigo, el micropelo en la sopa y que me pongan una denuncia de que estoy incumpliendo con alguna cosa de alguna ley”, explicó la presidenta electa días atrás.

Fernández aseguró que, pese a la exigencia legal de distanciamiento, mantendrá afinidad con los valores y principios de su agrupación política original, aunque su gobierno se orientará a todo el espectro social costarricense “sin distingo partidario”, según lo recabado por Centroamérica360.

El entorno de atención se mantiene a medida que se acerca la fecha de la toma de posesión y los nombres definitivos del gabinete se definen en el cierre de este mes.

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