Ministerio de Educación Pública de Costa Rica reporta alta tasa de aprobación en pruebas nacionales de 2025

Una nueva macroevaluación reemplazará el mecanismo tradicional de pruebas, proponiendo un análisis más profundo de los aprendizajes y creando bases sólidas para la toma de decisiones en el sector pedagógico.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que el 98.26% de los estudiantes de primaria aprobaron el sexto año en las Pruebas Nacionales Estandarizadas 2025, en lo que representa la última edición bajo el modelo tradicional de evaluación que rigió durante los últimos años.

A partir de 2026, el país implementará una nueva macroevaluación educativa que, según las autoridades, permitirá profundizar en el análisis de los aprendizajes y fortalecer la toma de decisiones pedagógicas en todos los niveles.

Las pruebas aplicadas en 2025 combinaron el 50% del resultado obtenido en el examen nacional con el 50% de la nota de presentación acumulada durante el curso lectivo. Para obtener la promoción, los estudiantes debieron alcanzar un mínimo de 65 puntos en primaria y 70 en secundaria, según lo establecido en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (REA) vigente para ese período.

Secundaria: brechas entre modalidades

En secundaria, el 87.14% del estudiantado nacional logró aprobar el año, de acuerdo con los datos oficiales divulgados por el MEP. Sin embargo, los resultados muestran diferencias significativas entre modalidades.

Los Colegios Técnicos Profesionales registraron una tasa de promoción del 92.84%, mientras que los Colegios Académicos Diurnos alcanzaron un 88.96%. Estas dos modalidades concentran la mayor parte de la matrícula de secundaria en el país.

En contraste, la modalidad nocturna, que atiende a estudiantes con trayectorias educativas más diversas y, en muchos casos, con responsabilidades laborales o familiares, reportó una tasa de aprobación del 71.71%. La cifra refleja los desafíos particulares que enfrenta esta población para mantenerse y culminar sus estudios en condiciones distintas a las del sistema diurno tradicional.

Al integrar todas las modalidades, el promedio nacional se ubicó en 87,14%, un dato que, según las autoridades, permite dimensionar el desempeño global del sistema en el último año del modelo de pruebas estandarizadas.

Un cambio en el reglamento académico introduce una reformulación en la forma en que se mide el rendimiento estudiantil, con miras a optimizar los procesos de valoración y decisión educativa. Fuente: MEP

Fin de una etapa evaluativa

El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, explicó que los resultados divulgados corresponden al cierre formal del ciclo de Pruebas Nacionales Estandarizadas, conforme a lo que establecía el REA para el curso lectivo 2025.

De acuerdo con el jerarca, el país entrará ahora en una etapa de transformación en la manera de medir y analizar los aprendizajes. La nueva macroevaluación educativa buscará ampliar la información disponible sobre el desempeño del estudiantado y generar insumos más robustos para orientar las decisiones pedagógicas.

Sánchez señaló que el cambio permitirá “ampliar la información sobre los aprendizajes del estudiantado y fortalecer la toma de decisiones pedagógicas y educativas en todo el sistema”.

Hacia un modelo más integral

La transición responde a una estrategia más amplia de fortalecimiento de la calidad educativa. Según el MEP, el nuevo esquema de macroevaluación no solo medirá resultados, sino que profundizará en el análisis de los factores que inciden en el aprendizaje, con el objetivo de orientar mejor las políticas públicas y las prácticas en los centros educativos.

El ministerio sostiene que la transformación apunta a mejorar la equidad y la eficacia del sistema educativo costarricense, en un contexto donde los indicadores académicos se han convertido en herramientas clave para identificar brechas y diseñar intervenciones focalizadas.

El cierre de las Pruebas Nacionales Estandarizadas marca así el fin de una etapa caracterizada por un modelo de medición centrado en exámenes finales con peso determinante en la promoción. La nueva macroevaluación, cuyo diseño será detallado en los próximos meses, buscará ofrecer una radiografía más amplia del aprendizaje estudiantil.

Con una tasa de aprobación de 98.26% en primaria y 87.14% en secundaria, el sistema educativo costarricense concluye el ciclo evaluativo tradicional con cifras altas de promoción, mientras se prepara para un cambio estructural en la forma de medir la calidad de la enseñanza a partir de 2026.