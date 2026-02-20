Caja Costarricense de Seguro Social adopta nuevo marco contable internacional

La resolución establece que los informes contables deberán alinearse con estándares internacionales, consolidando un proceso de actualización iniciado hace más de una década para mejorar la transparencia y el control institucional. Fuente: CCSS

La Caja Costarricense de Seguro Social inició con la ejecución del marco contable NICSP con el objetivo de alinear la elaboración y auditoría de sus estados financieros a los estándares internacionales a partir de enero de 2026.

Esta transición busca robustecer la transparencia, aumentar la precisión en la información financiera y generar mayor confianza de la ciudadanía en la gestión institucional. Impulsada por la Junta Directiva, la medida exige que los informes contables de ese período sean auditados bajo directrices internacionales aplicadas en el sector público.

La orden definitiva de la Junta Directiva obliga a la Gerencia Financiera a completar la integración de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en el cierre contable de enero de 2026.

Con esta resolución, se consolida un proceso iniciado en 2010, superando barreras técnicas heredadas y permitiendo que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) adopte las mejores prácticas recomendadas globalmente.

En palabras de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, este avance consolida el valor institucional y promueve la modernización financiera.

Sostuvo que aplicar estándares internacionales profundiza la confianza en la institución y otorga mayor claridad a la rendición pública de cuentas. Destacó además que esta transformación responde a una decisión propia de la entidad para mejorar la gestión e integrarse plenamente al sector público costarricense.

El gerente financiero, Gustavo Picado Chacón, indicó que adoptar las NICSP responde a fundamentos técnicos y destaca los beneficios en cuanto a calidad y trazabilidad de la información. Detalló que el nuevo marco fomenta la convergencia con el sector público nacional, optimizando la integración y el control de datos.

El cierre contable de enero de 2026 marcará el inicio de la auditoría sobre los estados financieros, según disposiciones recientes que buscan robustecer la supervisión de las cuentas institucionales con respaldo técnico especializado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los desafíos técnicos y el proceso de implementación

Uno de los ejes centrales de la migración hacia las NICSP es la adopción del principio de devengo, mediante el cual los ingresos y gastos se registran en el momento en que ocurren y no al pagarse. Este cambio permite reflejar con mayor exactitud la dinámica económica de la institución.

La transición fortalece así el control financiero, mejora la trazabilidad de las obligaciones y provee datos más oportunos para la toma de decisiones estratégicas.

El gerente financiero explicó que implementar progresivamente el sistema ERP ha sido determinante para cumplir hasta catorce de las normas relacionadas con los circuitos financieros internos.

Con esta plataforma, la institución proyecta superar al sistema anterior y alcanzar un nivel superior de cumplimiento una vez que el ERP esté plenamente operativo. Esta evolución tecnológica es fundamental para eliminar rezagos y elevar los estándares de control contable institucional.

Actualmente, la CCSS reporta una implementación del 83 % de las NICSP aplicables, de acuerdo con una autoevaluación interna del equipo contable. De las 35 normas de la versión 2018, 26 resultan pertinentes para la institución, abarcando tanto el Seguro de Salud como el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. La Gerencia Financiera reconoce que futuras auditorías externas podrían aportar valoraciones distintas, pero manifiesta su confianza en que la formalización del proceso contribuirá a una mejora continua y transparente.

La Junta Directiva también ordenó una justificación técnica para contratar temporalmente un grupo de plazas de servicios especiales durante doce meses, con el fin de apoyar la actualización de políticas contables, cerrar brechas técnicas y capacitar al personal que participa en la transición.

La modernización de los métodos contables, mediante la aplicación del principio de devengo y nuevos sistemas tecnológicos, responde al interés de aumentar la trazabilidad y confiabilidad de los estados financieros

Modernización y cumplimiento internacional en la CCSS

La estrategia actual para consolidar la adopción de las NICSP incluye el compromiso presentado formalmente ante la Dirección General de Contabilidad Nacional en julio de 2024. Con la presentación del plan estratégico, se definieron los pasos finales para ejecutar la transición definitiva en enero de 2026, concentrando recursos humanos y tecnológicos para cerrar las brechas pendientes.

La presidenta ejecutiva subraya la meta de alcanzar transparencia plena, en tanto que el gerente financiero afirma que este proceso eleva la calidad y confiabilidad de la información y alinea a la CCSS con los estándares internacionales del sector público. Al concluir esta etapa, los estados financieros 2026 serán los primeros en reflejar el proceso de evolución hacia las mejores prácticas mundiales, auditados bajo el marco de las NICSP y reforzando la rendición de cuentas ante la ciudadanía costarricense.