Diputado costarricense Óscar Izquierdo es cesado de su puesto en el AyA y asegura ser una persecución política

Institución afirmó que la eliminación de la plaza se debió a un ajuste organizacional, sin hacer referencia a motivos políticos

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) anunció el despido de Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) en la Asamblea Legislativa, y hasta ese momento director de Cooperación y Asuntos Internacionales del AyA.

La resolución fue notificada al legislador mientras el plenario sesionaba, según relató el propio Izquierdo en una intervención pública, tras haber recibido primero la noticia a través del medio Trivisión.

La medida, tomada el 10 de febrero, surge en el marco de una reorganización administrativa interna, de acuerdo con el oficio n.º GG2025-03165 emitido por la Gerencia General del AyA.

El documento detalla que la plaza ocupada por Izquierdo será suprimida puesto que “la institución no cuenta con plazas vacantes que se ajusten a su perfil profesional, ni existe posibilidad de reubicación en otra dependencia sin afectar la continuidad y adecuada prestación de los servicios institucionales”, según lo publicado por Trivisión. Además, la gerencia señaló que el cargo será excluido de la estructura organizacional tanto del AyA como de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

Diputado liberacionista utilizó su control político para denunciar su destitución y asegurar que es una persecución política por haber votado a favor de levantar la inmunidad al presidente Chaves. Fuente: Asamblea Legislativa

Izquierdo, quien había gozado de un permiso sin goce salarial para ejercer como diputado durante cuatro años, denunció en el plenario que la decisión constituye “la persecución política más atroz” que ha visto. “Quiero denunciar públicamente la persecución política más atroz que he visto desde que tengo memoria. Este gobierno corrupto ha decidido perseguirme hasta destituirme el día de hoy, sin argumentos”, afirmó Izquierdo ante la Asamblea.

La reacción legislativa fue inmediata. Representantes del PLN, como Luis Fernando Mendoza y Kattia Rivera, manifestaron su respaldo a Izquierdo. Mendoza expresó: “¿Quieren pleito?, lo van a tener”, mientras que Rivera calificó la situación como “vergonzosa” y una muestra de “persecución política que solo se vive en las dictaduras”. La diputada Alejandra Larios también subrayó su solidaridad, señalando la ausencia de motivos jurídicos en la notificación recibida.

El Frente Amplio se sumó al rechazo. Su portavoz Ariel Robles instó a sus colegas a confrontar los “abusos” del Ejecutivo y defender a quienes piensan de manera diferente. Por su parte, Jonathan Acuña, también de esa bancada, advirtió: “Primero vienen por unos y después por ustedes, porque eso es lo que hacen los dictadorcillos”.

La propia Izquierdo relató que los rumores y presiones sobre una eventual eliminación de su cargo comenzaron en septiembre, previo a la votación que buscaba levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves en el caso “BCIE-Cariñitos”. En ese momento, el diputado votó a favor de retirar el fuero al mandatario y expresó: “Con o sin reestructuración, mi voto es por convicción conforme a derecho. A mí no me van a doblegar jamás”.

Posteriormente, el presidente Rodrigo Chaves, mencionó públicamente el paso de Izquierdo por el AyA y la eliminación de oficinas dentro de la institución, lo que el legislador interpretó como una señal directa sobre la intención de remover su puesto.

Al conocer la decisión primero por la prensa y luego mediante un correo oficial, Izquierdo remarcó: “No había un solo criterio técnico y fue en contra del criterio jurídico. Hoy sin ninguna razón, me entero por los medios de comunicación y luego por un correo, que he sido destituido del AyA”.

La controversia escaló durante la sesión legislativa del martes, cuando, Dinorah Barquero del PLN, convocó a la presidenta electa, Laura Fernández, a “defender la democracia”.

Ante la polémica, el AyA se limitó a argumentar la supresión de la plaza por razones de reorganización administrativa parcial, sin aludir en sus comunicaciones oficiales a las acusaciones de persecución política.

Izquierdo no ha descartado tomar acciones legales, mientras el tema continúa generando repercusiones en el escenario político costarricense.

