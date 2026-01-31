Los candidatos costarricenses intensifican actividades y llamado a la participación ciudadana

AME135. SAN JOSÉ (COSTA RICA), 31/01/2026.- Simpatizantes del partido Frente Amplio ondean una bandera durante un recorrido este sábado, en San José (Costa Rica). Los costarricenses acudirán este domingo a las urnas para elegir al presidente del país y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030. EFE/ Jeffrey Arguedas

En la antesala de los comicios generales en Costa Rica, los distintos aspirantes a la presidencia intensificaron su llamado a la participación ciudadana al tiempo que buscaron reforzar sus bases de apoyo.

Este domingo se definirán tanto la jefatura de Estado como los 57 escaños de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030, en unos comicios en los que se espera la concurrencia de 3,7 millones de personas, según informó la agencia EFE.

A pocas horas de la votación, la atención se concentró en los movimientos de Claudia Dobles, candidata de la centroizquierdista Coalición Agenda Ciudadana, quien recorrió San José en el llamado “Coali-bus” y se reunió con observadores internacionales. Dobles, arquitecta y exprimera dama del país, resaltó ante EFE la confianza depositada en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y aseveró: “Tenemos absoluta confianza de que este va a ser un proceso electoral como históricamente ha tenido Costa Rica, con calma y confiamos plenamente en el TSE como el ente que tiene que velar por que la voluntad de los costarricenses se lleve a cabo este 1 de febrero”.

AME139. SAN JOSÉ (COSTA RICA), 31/01/2026.- La candidata a la Presidencia de Costa Rica por la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles (c), saluda durante un recorrido este sábado, en San José (Costa Rica). Los costarricenses acudirán este domingo a las urnas para elegir al presidente del país y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030. EFE/ Jeffrey Arguedas

La dirigente, quien aparece posicionada en la disputa por el segundo lugar, manifestó que Estados Unidos continuará como socio estratégico en caso de un eventual triunfo suyo.

Además, enfatizó la importancia de fortalecer la prevención en materia de seguridad para evitar que los jóvenes se vean seducidos por el narcotráfico, sumando el despliegue de cárceles y operativos policiales a iniciativas preventivas.

Dobles realizó un llamamiento específico a las mujeres, instándolas a acudir a las urnas, y exhortó a la ciudadanía a votar “sin miedo y en libertad”.

En paralelo, el candidato del izquierdista Partido Frente Amplio, Ariel Robles, protagonizó una caminata por el centro de la capital en compañía de simpatizantes, quienes corearon consignas contra el presidente en funciones, Rodrigo Chaves, y la postulante oficialista del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández. Según EFE, Robles y su grupo manifestaron una postura crítica hacia el oficialismo en esta recta final de la campaña.

AME191. SAN JOSÉ (COSTA RICA), 31/01/2026.- El candidato del izquierdista Partido Frente Amplio, Ariel Robles, abraza a una simpatizante durante un recorrido este sábado, en San José (Costa Rica). Robles realizó un recorrido a pie por el centro de la capital, acompañado de un grupo de sus seguidores que gritaron constantemente "¡Fuera Chaves!", en alusión al presidente Rodrigo Chaves y la candidata que se ha denominado como su "heredera", la oficialista del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández. EFE/ Jeffrey Arguedas

Respecto a la favorita en las encuestas, Laura Fernández, el equipo de campaña del Partido Pueblo Soberano comunicó que la candidata no tenía actividades públicas agendadas para este sábado, en tanto que el socialdemócrata Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, también optó por suspender actos presenciales, limitándose a difundir en redes sociales videos sobre su trayectoria.

Por su parte, Juan Carlos Hidalgo, representante del Partido Unidad Social Cristiana, recurrió a los canales digitales para dirigirse a los costarricenses residentes en el exterior, pidiendo su respaldo en los comicios.

La magnitud de la contienda se observa en las cifras generales: 20 candidatos compiten por la presidencia –15 hombres y 5 mujeres–, mientras que para la Asamblea Legislativa participan 1.207 postulaciones: 49,1% de mujeres y 50,9% de hombres, según detalló EFE.

Las autoridades electorales recordaron que el derecho al sufragio está habilitado para personas costarricenses mayores de 18 años empadronadas en una Junta Receptora de Votos (JRV). El procedimiento previsto en Costa Rica es presencial y reglamenta cinco pasos básicos: búsqueda del nombre en la lista ubicada afuera del centro de votación, ingreso autorizado por personal electoral, entrega y verificación de la cédula de identidad, recepción de dos papeletas –una para presidente y otra para diputados y marcación secreta seguida del depósito en las urnas.

Costa Rica elige presidente y diputados en comicios generales con la participación de 3,7 millones de ciudadanos habilitados.- EFE/ Jeffrey Arguedas

Para identificar su centro de votación, el electorado cuenta con diversos mecanismos: el uso de líneas telefónicas gratuitas como el 1020 o el 800-ELECTOR (800-353-2867), el envío de mensajes de texto al 1020, la consulta directa en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones, o el acceso a la aplicación #VotanteInformadoCR en las principales plataformas móviles.

Aunque el TSE mantiene la actualización de datos sobre las sedes de votación, algunos ciudadanos detectaron que el sistema oficial todavía muestra la anotación “por definir” en ciertas consultas. La entidad atribuyó estos casos al proceso de carga continua de información en vísperas de la jornada electoral.