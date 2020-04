Por alguna razón extraña, la historiografía durante más de medio siglo no se dedicó en profundidad a estudiarla. Recién hace 20 años comenzaron a publicarse varios trabajos que la analizan en profundidad. Muchos historiadores sostienen que el brote de gripe fue determinante en la resolución de la Primera Guerra Mundial. Así lo creyó agriamente, también, Erich Lunderdoff, el general que lideraba las tropas alemanes en la contienda. Pero la influencia de la Gripe Española en el mundo que le siguió no termina ahí. Tuvo incidencia en Gandhi (tuvo un contagio leve como también otro personaje que sería clave en los años siguientes como Franklin Delano Roosevelt) y en la India y su posterior liberación. También en el inicio del Apartheid sudafricano, llevó a Suiza al borde de una guerra civil e incidió en otros procesos políticos relevantes de la primera mitad del siglo veinte. No sólo la Gran Guerra diseñó el mundo moderno.