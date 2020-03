Así, tras asegurar que “la cuarentena no es para que haya cero casos sino para que se den de manera controlada y no desborde el sistema” , resaltó que el fin sigue siendo “ganar tiempo para darle las mejores posibilidades a todos los que lo necesiten” y que “al no haber vacuna ni tratamiento antiviral, lo único que existe para dar batalla a esta enfermedad son las medidas de distanciamiento masivo”.